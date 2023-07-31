網上熱話｜內地女爆粗大鬧香港故宮餐廳：一碟腸粉$120太離譜！ 上網求認同反因1事被圍插

在香港生活的大家早已習慣了到茶樓時會收加一、茶位等收費，可是大部份遊客可能對此不太習慣。早前一位內地女遊客就於香港故宮的某中餐廳用膳，她表示自己只叫了一碟$58元的腸粉，可是結賬時竟變成$120元！她後感不忿於網上爆粗大鬧，不滿該餐廳的「隱藏消費」。怎知網民竟因1事反鬧她無理取鬧，甚至部分內地網民都不同意她的做法！

內地女子網上爆粗大鬧故宮餐廳收費不公 該名內地女子以「香港故宮別太離譜」為題發文，她指自己就點了個$58元的腸粉，最後居然付了$120元。她不滿餐廳的「隱藏收費」，並坦言自己「坐下來點完了才看到收座位費已經晚了」，之後又在結賬時發現居然還有服務費和前菜費，更表示「前菜是一點豆子我都沒有吃」。她直言「餐廳經理跟我說thank you，我恨不得説fxxk you」。

網民：是想挑起「兩地矛盾」嗎？ 事件一岀引起不少網民的爭議，大家主要是對該名內地女遊客的態度不滿，並認為是她自己沒有看清餐牌，看似有意挑起「中港矛盾」。後來更有其他內地網民開了另一帖文，指她「心虛」，明明剛發文時還把餐牌拍了岀來，餐牌上更清楚寫上有茶位、前菜及加一的價錢，後來她卻把餐牌的照片删除。