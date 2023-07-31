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生活
2023-07-31 16:00:00

網上熱話｜內地女爆粗大鬧香港故宮餐廳：一碟腸粉$120太離譜！ 上網求認同反因1事被圍插

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早前一位內地女遊客就於香港故宮的某中餐廳用膳，她表示自己只叫了一碟$58元的腸粉，可是結賬時竟變成$120元！

早前一位內地女遊客就於香港故宮的某中餐廳用膳，她表示自己只叫了一碟$58元的腸粉，可是結賬時竟變成$120元！

在香港生活的大家早已習慣了到茶樓時會收加一、茶位等收費，可是大部份遊客可能對此不太習慣。早前一位內地女遊客就於香港故宮的某中餐廳用膳，她表示自己只叫了一碟$58元的腸粉，可是結賬時竟變成$120元！她後感不忿於網上爆粗大鬧，不滿該餐廳的「隱藏消費」。怎知網民竟因1事反鬧她無理取鬧，甚至部分內地網民都不同意她的做法！

內地女爆粗大鬧香港故宮餐廳有「隱性消費」，一碟腸粉$120太離譜！（網上圖片）

內地女爆粗大鬧香港故宮餐廳有「隱性消費」，一碟腸粉$120太離譜！（網上圖片）

內地女子網上爆粗大鬧故宮餐廳收費不公

該名內地女子以「香港故宮別太離譜」為題發文，她指自己就點了個$58元的腸粉，最後居然付了$120元。她不滿餐廳的「隱藏收費」，並坦言自己「坐下來點完了才看到收座位費已經晚了」，之後又在結賬時發現居然還有服務費和前菜費，更表示「前菜是一點豆子我都沒有吃」。她直言「餐廳經理跟我說thank you，我恨不得説fxxk you」。

她表示自己坐下在點菜後才發現有很多隱藏消費。（網上圖片） 她更把賬單上傳，表示自己只叫了一碟腸粉。（網上圖片）

網民：是想挑起「兩地矛盾」嗎？

事件一岀引起不少網民的爭議，大家主要是對該名內地女遊客的態度不滿，並認為是她自己沒有看清餐牌，看似有意挑起「中港矛盾」。後來更有其他內地網民開了另一帖文，指她「心虛」，明明剛發文時還把餐牌拍了岀來，餐牌上更清楚寫上有茶位、前菜及加一的價錢，後來她卻把餐牌的照片删除。

後來有內地網民認為該名女子是在挑起「兩地矛盾」。（網上圖片） 除了不滿香港故宮的餐廳有隱藏消費外，她們還十分不滿故宮的交通不方便。（網上圖片） 不過亦有好心的網民表示茶位費在廣東本來就十分常見。（網上圖片）

被罵後心虛删帖

後來該名發帖內地女遊客在一片爭議聲中删除了帖文，而一眾網民便到另以「有的人就這麼喜歡挑起兩地矛盾」為題的帖文繼續討論，並表示現在於網上罵香港的題材已經變成了「流量密碼」。

 

在該名內地女遊客删除帖子後，網民便到另一開帖文下繼續討論。（網上圖片） 該網民表示那名內地女遊客本來上傳的菜單中就有收費明細。（網上圖片） 更有人認為該名內地女遊客去到外地有不明白的就應問清楚。（網上圖片）
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