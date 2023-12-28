網上熱話｜內地女狠批灣仔Bake House店員態度差 1句話激嬲事主 網民：港人的優越感從哪來？

自從通關後，街上又開始充滿來自世界各地的遊客，亦因此令很多網紅店舖門外的人龍越來越長。要說到近年大熱網紅店之一，不得不提Bake House，只因幾乎每間分店的門口都會有長長人龍，排住隊一嘗其美食及打卡。不過，一位內地女生早前就在Bake House的灣仔分店有不快經歷，她表示當時因為做了1個舉動而被在場的女店員用一句說話攻擊，因而令她感到十分不滿。事主的帖文引來大批網民熱議，有內地網民更反問港人「優越感從哪來？」

內地女狠批灣仔Bake House店員態度差 1句話激嬲事主網民：港人的優越感從哪來？

內地女來港幫襯Bake House 被店員態度激到發文鬧爆 Bake House向來都是網紅店，無論幾點經過又或是路過哪一間分店，基本上都能看到門口的長長人龍。早前，一位內地女生就指自己在來港旅遊時，亦專程到Bake House朝聖，她表示自己連續兩天到Bake House的灣仔分店用餐，惟僅得第一天的男店員「態度正常」，在第二天再訪時，在場的兩位女店員就因說了1句話而令事主極嬲！

店員1句話激嬲事主 文末突指食物唔好食 事主指自己再訪時，點了咖啡、麵包和牛油果多士，而他們所坐的位置背向店員所站立的點餐機器。當餐點到齊時，事主與友人「拍了幾張食物的照片」，惟事後同行友行卻指在事主拍照和用餐時，聽到後面的兩個女店員評論指「她們點東西就是為了拍照啫」。無故被店員批評令事主十分不忿，先表示兩位店員「上班時間嚼客人舌根被客人聽見」、「是真無語住了，拍個照關她鬼事咩」，最後更突然表示Bake House「食物的口味也就中規中矩吧，不好吃也不難吃，吃了這麼多也就蛋撻還行」。