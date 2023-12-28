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生活
2023-12-28 14:00:00

網上熱話｜內地女狠批灣仔Bake House店員態度差 1句話激嬲事主 網民：港人的優越感從哪來？

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網上熱話｜內地女狠批灣仔Bake House店員態度差 1句話激嬲事主 網民：港人的優越感從哪來？

網上熱話｜內地女狠批灣仔Bake House店員態度差 1句話激嬲事主 網民：港人的優越感從哪來？

自從通關後，街上又開始充滿來自世界各地的遊客，亦因此令很多網紅店舖門外的人龍越來越長。要說到近年大熱網紅店之一，不得不提Bake House，只因幾乎每間分店的門口都會有長長人龍，排住隊一嘗其美食及打卡。不過，一位內地女生早前就在Bake House的灣仔分店有不快經歷，她表示當時因為做了1個舉動而被在場的女店員用一句說話攻擊，因而令她感到十分不滿。事主的帖文引來大批網民熱議，有內地網民更反問港人「優越感從哪來？」

內地女狠批灣仔Bake House店員態度差 1句話激嬲事主網民：港人的優越感從哪來？

內地女狠批灣仔Bake House店員態度差 1句話激嬲事主網民：港人的優越感從哪來？

內地女來港幫襯Bake House 被店員態度激到發文鬧爆

Bake House向來都是網紅店，無論幾點經過又或是路過哪一間分店，基本上都能看到門口的長長人龍。早前，一位內地女生就指自己在來港旅遊時，亦專程到Bake House朝聖，她表示自己連續兩天到Bake House的灣仔分店用餐，惟僅得第一天的男店員「態度正常」，在第二天再訪時，在場的兩位女店員就因說了1句話而令事主極嬲！

Bake House向來都是網紅店，無論幾點經過又或是路過哪一間分店，基本上都能看到門口的長長人龍。（圖片來源：小紅書） 她表示自己連續兩天到Bake House的灣仔分店用餐，惟僅得第一天的男店員「態度正常」，在第二天再訪時，在場的兩位女店員就因說了1句話而令事主極嬲！（圖片來源：小紅書）

店員1句話激嬲事主 文末突指食物唔好食

事主指自己再訪時，點了咖啡、麵包和牛油果多士，而他們所坐的位置背向店員所站立的點餐機器。當餐點到齊時，事主與友人「拍了幾張食物的照片」，惟事後同行友行卻指在事主拍照和用餐時，聽到後面的兩個女店員評論指「她們點東西就是為了拍照啫」。無故被店員批評令事主十分不忿，先表示兩位店員「上班時間嚼客人舌根被客人聽見」、「是真無語住了，拍個照關她鬼事咩」，最後更突然表示Bake House「食物的口味也就中規中矩吧，不好吃也不難吃，吃了這麼多也就蛋撻還行」。

事後同行友行卻指在事主拍照和用餐時，聽到後面的兩個女店員評論指「她們點東西就是為了拍照遮」。（圖片來源：小紅書） 無故被店員批評令事主十分不忿，先表示兩位店員「上班時間嚼客人舌根被客人聽見」、「是真無語住了，拍個照關她鬼事咩」。（圖片來源：小紅書）

大批網民認同港人質素下降 反問：港人的優越感從哪來？

事主的經歷引來大批網民熱議，有網民直指「不得不承認，香港人的質素的確每況愈下，特別是社會中下階層，怨氣特別大」，而事主亦補充指「我們自己聊天還有跟店員交流都是粵語和英語，沒有說什麼店員覺得我們聽不懂粵語這一情況。我們order的東西最後都吃完了」。有內地網民對港人的態度早已不滿，揚言「我有時候真的不懂他們的優越感從何而來」，更建議事主「投訴他，讓他失去工作」。

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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