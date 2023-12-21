網上熱話｜內地女狠批香港食買玩全部唔掂 貴夾難食＋鬧名店職員 網民有共鳴：一定要說XX！

不時都會看到有內地人來港遊玩後，因為種種原因而認為港人對他們不尊重，甚至認為有差別對待的情況。早前，一位內地女生就指自己因出差而來了香港一趟，但全個旅程都令她極為不滿，除了因為香港的食物又貴又普通，比不上內地美食之餘，她更因為一事而險些在名店與職員展開罵戰！她的經歷引來大批內地網民贊同，更紛紛怒斥如果要港人理睬他們，必須要主動講XX？

內地女來港出差後有感 發文狠批香港食物又貴又普通 早前，一位內地女生在出差時就途經香港，她揚言不時都會在小紅書看到別人推薦的香港美食，惟她今次到港就頻頻中伏。她表示自己本以為跟著他人的介紹實無死，點知所謂的網紅店不但比其他餐廳「貴一倍」，「還排隊，服務生的態度也不好」。又直指雖然路邊攤的食物尚算好吃，「但是它再好吃也就是一碗牛雜湯，也不會好吃到飛到天上去」，並將香港的食物與內地相比，認為根本沒有任何特別。

食物貴夾難食 行名店險與職員罵戰 除了網紅店又貴又普通之餘，她又認為香港的物價十分高昂，而且性價比極低。被點名批評的包括在香港本地也十分熱門的「bakehouse」，「這家店開回內地，至少開在杭州它都得倒閉」，又不滿雪糕車一杯軟雪糕已要價$13。不但對飲食諸多意見，就連行街都遇到不快經歷，事主稱自己在行LV時，店員的態度極差，「甚至還有櫃檯小哥直接裝聽不懂普通話，被我用英語罵完，才拿出包來給我試」，而價格「還沒有內地的免稅便宜」。