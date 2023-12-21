熱門搜尋:
彩虹邨重建 冬至 聖誕節2023 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-21 16:00:00

網上熱話｜內地女狠批香港食買玩全部唔掂 貴夾難食＋鬧名店職員 網民有共鳴：一定要說XX！

分享：
網上熱話｜內地女狠批香港食買玩全部唔掂 貴夾難食＋鬧名店職員 網民有共鳴：一定要說XX！

網上熱話｜內地女狠批香港食買玩全部唔掂 貴夾難食＋鬧名店職員 網民有共鳴：一定要說XX！

不時都會看到有內地人來港遊玩後，因為種種原因而認為港人對他們不尊重，甚至認為有差別對待的情況。早前，一位內地女生就指自己因出差而來了香港一趟，但全個旅程都令她極為不滿，除了因為香港的食物又貴又普通，比不上內地美食之餘，她更因為一事而險些在名店與職員展開罵戰！她的經歷引來大批內地網民贊同，更紛紛怒斥如果要港人理睬他們，必須要主動講XX？

早前，一位內地女生就指自己因出差而來了香港一趟，但全個旅程都令她極為不滿。（圖片來源：小紅書）

早前，一位內地女生就指自己因出差而來了香港一趟，但全個旅程都令她極為不滿。（圖片來源：小紅書）

內地女來港出差後有感 發文狠批香港食物又貴又普通

早前，一位內地女生在出差時就途經香港，她揚言不時都會在小紅書看到別人推薦的香港美食，惟她今次到港就頻頻中伏。她表示自己本以為跟著他人的介紹實無死，點知所謂的網紅店不但比其他餐廳「貴一倍」，「還排隊，服務生的態度也不好」。又直指雖然路邊攤的食物尚算好吃，「但是它再好吃也就是一碗牛雜湯，也不會好吃到飛到天上去」，並將香港的食物與內地相比，認為根本沒有任何特別。

 

她表示自己本以為跟著他人的介紹實無死，點知所謂的網紅店不但比其他餐廳「貴一倍」，「還排隊，服務生的態度也不好」。（圖片來源：小紅書） 又直指雖然路邊攤的食物尚算好吃，「但是它再好吃也就是一碗牛雜湯，也不會好吃到飛到天上去」，並將香港的食物與內地相比，認為根本沒有任何特別。（圖片來源：小紅書） 事主在文末苦呻自己僅在香港留了兩天就走了，「我委屈不了自己一點」，可見她對香港的觀感極差。（圖片來源：小紅書）

食物貴夾難食 行名店險與職員罵戰

除了網紅店又貴又普通之餘，她又認為香港的物價十分高昂，而且性價比極低。被點名批評的包括在香港本地也十分熱門的「bakehouse」，「這家店開回內地，至少開在杭州它都得倒閉」，又不滿雪糕車一杯軟雪糕已要價$13。不但對飲食諸多意見，就連行街都遇到不快經歷，事主稱自己在行LV時，店員的態度極差，「甚至還有櫃檯小哥直接裝聽不懂普通話，被我用英語罵完，才拿出包來給我試」，而價格「還沒有內地的免稅便宜」。

 

除了網紅店又貴又普通之餘，她又認為香港的物價十分高昂，而且性價比極低。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） 又不滿雪糕車一杯軟雪糕已要價$13。（圖片來源：小紅書） 被點名批評的包括在香港本地也十分熱門的「bakehouse」，「這家店開回內地，至少開在杭州它都得倒閉」。（圖片來源：小紅書） 事主在文末苦呻自己僅在香港留了兩天就走了，「我委屈不了自己一點」，可見她對香港的觀感極差。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） 有網民形容在香港食飯無疑是「花最多的錢吃最難吃的食物」、「香港真的沒有好吃的粵菜」。（圖片來源：小紅書） 又指不明白香港所謂的網紅店「都不知道為啥排隊」。(圖片來源：小紅書) 不但對飲食諸多意見，就連行街都遇到不快經歷。(圖片來源：小紅書)

內地網民極有共鳴 怒斥港人扮唔識聽普通話

事主在文末苦呻自己僅在香港留了兩天就走了，「我委屈不了自己一點」，可見她對香港的觀感極差。一眾內地網民在得知她的經歷後，紛紛留言表示極有共鳴，有網民形容在香港食飯無疑是「花最多的錢吃最難吃的食物」、「香港真的沒有好吃的粵菜」。又指不明白香港所謂的網紅店「都不知道為啥排隊」，更怒斥港人經常扮唔識聽普通話，「好多家店去了裝聽不懂國語」、「給我一臉無辜的can you speak English」，更揚言「他們就是不知道現在內地的戰鬥能力」。

 

Ad Block
（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受