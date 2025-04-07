外遊其中一個需要花精神和時間鑽研的東西，一定非乘搭當地交通工具莫屬，只因每個地方都有自己特定的路線和車站，就連付款方式都不盡相同。早前一位內地女在社交平台上發文，指上個月來港旅遊時，就因不小心用特惠飛乘搭港鐵而被罰款1千元，心有不甘的她當時就在網上填表申訴，而事隔1個月之後竟然收到申訴成功的消息，令她不禁在網上大讚港鐵的處理「很人性化」。

內地女用特惠飛搭港鐵 事後填表申訴 這位內地女在小紅書以「感謝港鐵，罰款申訴成功」為題發文，指上個月來港搭港鐵時，因「誤刷特惠車票被港鐵職員攔下來了」，被斷正的她只好「含淚繳納1千巨資」。心有不甘的她於罰款當晚就在網上「提交了意見表，說明情況並附上相應證據證明」，盼能透過申訴取回罰款。

1個月後申訴成功獲退錢 事主表示，自己在繳交網上申請表後，原本想「回內地後打印信件」，豈料信件還未寄出，「處理結果先到了」。從她上載港鐵以簡體字回覆的信件內容中，可見「港鐵有責任確保所有乘客均使用正確車票及支付正確車資」，當日附例特檢隊職員檢查其車票時，發現並不符合車票二維碼（特惠）的使用條件，只有小童（3歲或以上，惟未滿12歲）及長者（65歲或以上）方可使用車票二維碼（特惠），因此須按《香港鐵路附例》第15(1)(d)條的規定繳交附加費。港鐵指出，根據事主所提供的資料，已仔細覆核其個案，雖認同附例特檢隊職員的決定，但考慮到其他有關情況，港鐵將退還附加費，款額港幣1,000元之退款支票將於稍後另行寄出。

網民議論紛紛 事主在文末感謝港鐵接納其申訴，並且願意退回罰款，又大讚「港鐵很人性化，處理速度很快」，揚言自己「已老實，下次再也不敢了」。事件引起網民熱烈討論，有網民直言港鐵對遊客一向較「心軟」、「遊客好像都不罰款」、「香港人一係交罰款，一係就用幾萬蚊請律師」，惟亦有網民質疑與是否遊客無關，「只要合情合理就會退款」，更有人表示擔心網上會出現很多「退款教學」，屆時「這些人性化的罰則一定會被人濫用」。