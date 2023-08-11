網上熱話｜內地女用1.5萬紋鼻影變毀容 超崩潰揚言要告到底 網民：阿梅？！

紋眉、紋雙眼線、紋唇色等療程盛行，本意是讓女生素顏也能擁有化妝的效果。近來，還有半永久遮瑕、紋鼻影等新技術出現。這些療程提供便利的美容方式，讓女生們在日常生活中更輕鬆展現自信和美麗。但在接受療程前，仍需慎重考慮風險與效果，並尋求專業建議。近日就有一名內地女生花了$1.5萬去紋鼻影結果慘變毀容，她更把自己前後的對比照放上網，力勸網民做療程前要謹慎，但卻慘被一眾網民笑「似少林足球嘅阿梅」。

內地網紅豪花$1.5萬紋鼻影慘變毀容 求償不果放上網勸世 最近，有一位內地網紅「愛吃棉花糖的鋼鐵俠」，因為誤信半永久美容師去紋鼻影，結果得毀容式效果！然而當她興師問罪時，美容店家卻拒絕賠償，這讓她感到非常失望。為了避免更多人受到欺騙，她在社交平台上公開了整個過程。希望這個事件能成為大家在考慮半永久美容時的參考，以免發生不愉快的意外情況。在接受任何美容療程之前，仍需謹慎選擇和充分了解相關風險，並尋求專業建議和可靠的美容店家。

誤信相熟美容師 事後仲口硬：想淺色自己上遮瑕！ 她指自己在一家熟悉的美容店植眼睫毛時，被店員推薦了一位自稱技術優秀的紋繡總監。因此她決定追加紋眉和紋鼻影的療程。可當半永久美容療程結束後，她覺得效果遠不如預期。紋繡總監卻表示「幾天後會淡化」為理，胡亂蒙混過關！她感到更困惑的是，整個店的員工圍繞著她，像是一個邪教組織一樣一致稱讚結果很好看，甚至有店員提供錯誤建議，說指頭幾天會比較深色，如果想要自然一點，可以在傷口上遮瑕！

店家拒賠償 驚動公安才獲退款 事主回到家後越想越感不忿，不僅效果差遠超預期，而且看起來就像兩條間尺在臉上，可以說是花錢毀容了！於是她再次與美容店家協商退款，但店家堅稱效果會在幾天內自然恢復，恢復期為3至7天不等。如果事主無法接受當前的顏色，可以再次到店修復。後來她尋求「全國12315平台」的幫助，公安介入後美容店家卻指責恢復期間的效果不準確，不知道何時能恢復，並拒絕承認操作失誤。最終，店家提議只退還原本的半永久款項人民幣15,000元，但要求事主撤回投訴！