網上熱話｜內地女發文讚港人質素高惹罵戰 狠批港人歧視內地人：唔識英文有罪咁！

相信不少人在到外地旅遊時，都會特別留意當地人的生活習慣，觀察來自不同地方的人在日常生活上會有甚麼不同。早前，一位內地女就在社交平台發文，直指自己行走在香港街頭時，被港人的1個行為感動，因此不禁大讚「香港人素質真高」。原本只是一舍抒發己見的帖文，沒料到卻引來大批網民罵戰，全因有內地網民不認同發文者的看法，不但狠批港人經常歧視內地人，更揚言在港人眼裡「唔識英文有罪咁！」

內地女街頭目擊3舉動 發文大讚港人質素高 當我們到不同地方旅遊時，總會發現每個地方的人難免會有他們獨有的習慣和生活模式，部分情況更可能會令大家大開眼界。早前，一位內地網民在香港旅遊時，就因為行走於街頭時被1個現象震驚，於是在社交平台上發文感嘆。發文者以「香港人素質真高」為題發文，直指港人「不管走到哪裡都在排隊」、「需要借過的時候就說sorry」、「為沒有進來電梯的人擋電梯」，不禁大讚「來自內地的我感覺這一點特別棒」，更揚言內地人應該積極學習。

引發內地網民罵戰 怒斥港人歧視內地人 發文者除了發布文字外，更配上兩張圖片，相中可見香港人有規矩地排隊等候巴士，而且人與人之間保留了適當的社交距離。不過，大批內地網民就極不認同發文者的觀點，揚言港人不歡迎內地人到訪，直指「不會說英語就不理我們」、「聽到普通話就甩臉色」，又指若然港人這麼抗拒內地遊客的話，「那就抗議杜絕內地人過來，別依賴內地人消費活下去，你們有點志氣」。更有內地網民嘲諷指「去日本感受下甚麼是高質素吧，人家好的地方確實值得學習」。