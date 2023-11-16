網上熱話｜內地女盛讚香港巴士公司 車長1行為令她極感動：內地沒有香港做得好！

當大家因習慣而視一些事情為理所當然後，再遇時自然不會有太大反應，惟當其他少見這種情況的人目睹時，則會產生截然不同的感悟。早前，一位內地來港讀碩士的女生就在社交平台上發文，先是大讚香港的巴士服務好貼心，又指車長1個行為令她極感動！帖文更引來大批網民熱議，而一眾內地網民在比較兩地在這一件事的做法和服務後，更罕有稱讚「內地沒有香港做得好」。

內地女發文大讚香港巴士 車長1行為令她極感動 相信大家都有搭巴士的經歷，特別是當有行為不便人士上車時，車長總會做一系列舉動以便對方能夠安全地坐上巴士。早前，一位由內地來港讀碩士的女生就在社交平台以「在香港每次看到這個就很感動」為題發文，直指自己每次去學校上課的時候，「多多少少都會碰到坐輪椅的爺爺奶奶」，因此大讚車長在遇到他們時，「把巴士停靠後，會親自下來把巴士前門的踏板打開，然後詢問輪椅的爺爺奶奶要在哪裡下車，確認信息完，等爺爺奶奶上去之後把踏板收起來，之後再回到駕駛位」，這個窩心的舉動令她「覺得很很很感動」。

與香港其他服務差好遠 難得感到有人情味 事主之後解釋自己之所以如此大反應，全因「內地沒有見過這種」之外，更揚言這個舉動與她所認知的香港服務完全不同，她直指「我看到的香港服務業都是急急忙忙的」，雖然她深明「應該還有很多是很有耐心的，只不過我沒碰過」，因此她對於香港的服務一向有保留。故是次看到巴士車長會有這個舉動後，表示「和這種很耐心並且這麼周到的服務真的形成很鮮明的對比」，又強調「真的真的很有人情味」。