網上熱話｜內地女稱在旺角麥當勞點餐遭歧視 店員1舉動令她感侮辱 網民：玻璃心！

自開關以來，除了有大批港人頻頻到內地遊玩外，同時亦有不少內地人湧入香港吃喝玩樂。有人自然有是非，更何況是在文化略有不同的差異下，人與人之間的衝突自然更加多。早前，有內地女生就在小紅書分享自己在香港食麥當勞的憤怒經歷，她懷疑自己因為在點餐時用了普通話，因而被麥當勞的店員歧視，不但被他們議論紛紛，最後更做出1行為而令她感到被侮辱，發文怒斥香港麥當勞「就這服務質素？」

內地女旺角麥當勞點餐 疑因講普通話被店員歧視 早前，一位內地女生就在小紅書發文分享自己來港旅遊的不快經歷，她表示自己在旺角麥當勞點餐時，懷疑因為說了普通話而被店員歧視。發文者憶述當時有3個年輕的店員在場，但3人的態度均「不耐煩到極致」，而且疑似對內地人有差別對待，「對我們後面那個當地人直接態度180度大轉變」。

店員頻頻小聲議論 1舉動令她忍無可忍 發文者又指在等餐時，店員之間已頻頻「小聲議論」，又不時看她一眼，而當餐點完成後，更「未知有意還是無意」地把她的餐點「弄到地上」，「之後又議論了我一次，說完還看我一眼」。這些對待令發文者忍無可忍，發文怒斥指香港的麥當勞「就這格局就這素質？那服務員看着吊兒郎當的，我惹你們了嗎？我想說牛b歧視你媽啊，你祖宗也是中國人被老外殖民了幾年學會舔別人腳後跟了，真以為自己是外國人了，哈哈哈笑死，至少大陸人從來沒看不起過誰」，之後更炮轟港人「沒有人情味，素質低」。