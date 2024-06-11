網上熱話｜內地女稱對港人穿搭肅然起敬 牛仔褲襯XX清爽又乾淨 網民：氣質真係唔同

中港兩地女生的穿搭風格，不時都會成為網上熱話，兩地女生的打扮有時的確有明顯差異，有人更揚言可以只看一眼，就分辨出該位女生來自香港還是內地。不過部分內地人對香港人的衣著打扮的確十分欣賞。早前一位內地女生與她的香港姑姐見面時，就因為姑姐一身牛仔褲襯XX的打扮，令她不禁發文驚嘆對港人的穿搭「肅然起敬」，用詞之誇張引來大批網民留言展開激辯。
內地女與香港姑姑見面 發文稱對港人肅然起敬
中港兩地女生的衣著打扮一向是網上熱話之一，不時都會有人揚言自己單憑一眼就能分辨對方來自香港還是內地。不過部分內地人對香港人的確會自帶「濾鏡」，有時用字更會較為誇張。早前一位內地女生在社交平台上發文，直指近日「香港60歲的姑姑回大陸探親」，看到姑姐的打扮令她不禁感嘆地發文表示「對香港人的打扮肅然起敬」，引來大批網民熱議。
對港人穿搭有好感 牛仔褲襯XX清爽又乾淨
從事主分享的照片中，可見她的姑姐穿著一件湖水綠T恤，下身搭配淺色洗水牛仔褲和白色波鞋，理應是一套常見又簡單的穿搭，惟事主卻驚嘆道「牛仔褲配白色波鞋」、「簡簡單單的一身，看著清爽乾淨」，又大讚這種打扮「氣質超好」。更與自己同樣年紀的奶奶做對比，直指對方「永遠都是穿著大媽國風連身裙配健步鞋」，兩者的打扮大相徑庭。
網民留言對罵 港人咩都好VS氣質係唔同
事主的發文和用字之誇張引來大批網民留言對罵，有認同她的網民表示「香港人看起來都很有自信乾淨大方」、「行事說話不會唯唯諾諾的」、「這樣真的年輕陽光好看」。惟大部分網民卻認為事主盲目吹捧香港人，「大陸大把這樣打扮的，好普通」、「滿大街不都這樣嗎」、「真的港人做什麼你們都能吹起來」，更怒斥「肅然起敬原來還能這樣用」、「我周圍這種打扮的一抓一大把」。