網上熱話｜內地女稱被迪士尼豬仔「歧視」 欲對公仔做1動作被拒 網民：人設嚟

去迪士尼樂園，當然唔少得與各公仔角色合照留念。近日一位內地女生到訪迪士尼後，卻揚言自己被小熊維尼中的豬仔「歧視」，引起大批網民熱烈討論。

圖片來源：Facebook@香港迪士尼樂園｜Hong Kong Disneyland

內地女發千字文 稱被港迪豬仔歧視 日前，一位內地女以「被港迪這個豬裏面工作人員壞了一天好心情」為題發文，指自己在香港迪士尼看到有公仔角色拍照時，「本來是不想去（拍照）」，但後來因為「人少覺得也挺可愛，不拍白不拍」，因此最後都有上前合照留念，豈料事主在拍照過程中，竟被《小熊維尼》中的豬仔Piglet「歧視」。

欲對公仔做1動作被拒 場面極尷尬 事主表示，拍照時曾問豬仔「可否比心」，但角色可能未有聽到又或聽不明白，因此沒有做到事主預期中的動作，而事主後期想「摸着它一點點耳朵」，沒料到豬仔「反應巨大，真的超級大，跑到工作人員旁邊做那種委屈的姿勢」。她表示當時場面十分尷尬，只好不斷向工作人員及豬仔道歉，但整個體驗已經令她「不是很開心」，又多番強調自己「不是故意的」。

圖片來源：電影《Piglet’s Big Movie》劇照

事後被網民鬧爆：人設嚟架 事主的發文引起大批網民關注，有網民提問「請說明他樣子怎樣委屈」，事主則回應指「捂著眼睛哭一下看一下，還有點往後縮」。很多對豬仔有了解的網民留言解釋，直指「他的人設是害羞敏感的，你摸他耳朵不一定是討厭你，只是想做人設」，更建議「出去玩還是要排自己認識了解喜歡的」。