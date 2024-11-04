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生活
2024-11-04 08:30:00

網上熱話｜內地女稱香港年輕人有6大怪象 唔肯結婚不買房子：有點離譜

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網上熱話｜內地女稱香港年輕人有6大怪象 唔肯結婚不買房子：有點離譜

網上熱話｜內地女稱香港年輕人有6大怪象 唔肯結婚不買房子：有點離譜

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中港兩地人士的差異眾多，不時都會看到兩地人民因此而展開激烈討論。日前，有來港生活的內地女生就在社交平台上發文，直指經過自己的觀察，發現香港年輕人的現狀「有點離譜」，更歸納出他們的6大怪象，引起香港網民不滿。

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

內地女來港生活 直斥香港年輕人離譜

日前，一位由內地來港生活的女生以「現在香港年輕人的六大怪象」為題發文，直指自己自從來港生活後，發現香港年輕人的思想和生活習慣與內地年輕人十分不同，更揚言「香港年輕人的現狀有點離譜」。

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圖片來源：小紅書

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揭香港年輕人6大怪象

她在文中指出香港年輕人有6大怪象，當中包括「不願意結婚」，直指香港人「不到三四十歲都不會考慮結婚」，而且「不生孩子」、「寧願花心思去養貓養狗」。此外，香港的年輕人「不買房子」、「覺得和父母擠在公屋好過當房奴」，加上大多年輕人「存款不多」、「拿2萬3萬月薪的人不多」，又要「主動給家用」，令到旁身的錢越來越少，但就勝在「非常獨立」、「會自己賺錢供自己讀書」。

圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書

香港網民反駁：關佢哋叉事

發文者對香港年輕人的睇法引起大批網民關注，有香港網民轉載後熱烈留言反駁，直指「內地女夠怪啦，終日成日諗住點r人身家，不勞而獲」、「日日淨係諗點樣著數自己，對人對事毫無感情，只講利益​​」、「只係小紅書家眼中怪 唔係別人眼中​​」，更怒斥「關佢哋叉事，佢哋仲怪，周街踎​」。

圖片來源：Facebook@好fashion呀你 圖片來源：Facebook@好fashion呀你 圖片來源：Facebook@好fashion呀你

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