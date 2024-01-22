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生活
2024-01-22 13:00:00

網上熱話｜內地女稱香港路名符合一國兩制原則 以1地名作例子 網民意見超兩極

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網上熱話｜內地女稱香港路名符合一國兩制原則 以1地名作例子 網民意見超兩極

網上熱話｜內地女稱香港路名符合一國兩制原則 以1地名作例子 網民意見超兩極

香港一向被指是中西文化匯聚的地方，除了因為遺下了部分英國的文化和痕跡外，香港人亦從小接受西方教育，因而令到香港的中西文化氣息均十分濃厚。早前，一位由內地來港讀碩士的女生就在社交平台上發文，直指自己途經一個香港地鐵站時，驚見站名竟然十分「一國兩制」，引來大批網民熱議。

女生就在社交平台上發文，直指自己途經一個香港地鐵站時，驚見站名竟然十分「一國兩制」，引來大批網民熱議。（圖片來源：MTR官網）

女生就在社交平台上發文，直指自己途經一個香港地鐵站時，驚見站名竟然十分「一國兩制」，引來大批網民熱議。（圖片來源：MTR官網）

42歲內地女來港讀碩士 路經1站引細心思考

早前，一位內地女生就以「香港的路名，真的也是一國兩制」為題發文，引起網民關注。據悉，這位內地女生現年42歲，上年9月特意來港修讀人生的第二個碩士，而選擇香港的原因主要為香港的人和事均「充滿著活力」。而她表示日前到太子花墟買花和綠色植物的時候，就意外發現「太子」的英文為「Prince Edward」，令她不禁覺得香港真的「一國兩制」。

 

她表示日前到太子花墟買花和綠色植物的時候，就意外發現「太子」的英文為「Prince Edward」，令她不禁覺得香港真的「一國兩制」。（圖片來源：小紅書） 這位內地女生上年9月特意來港修讀人生的第二個碩士，而選擇香港的原因主要為香港的人和事均「充滿著活力」。（圖片來源：小紅書） 一位內地女生就以「香港的路名，真的也是一國兩制」為題發文，引起網民關注。（圖片來源：小紅書）

太子站英文與英國王室有關 被指符合一國兩制原則

發文者表示「Prince Edward」就是「太子」這個情況令她思考，又略帶無奈地指「你說它有道理，確實......也是......很有道理啊」。她之所以有這個看法，主要因為這個譯名與英國王室有關，「Prince Edward」是英國1910年起的王儲兼威爾斯親王，亦即日後人稱的英國國王愛德華八世。香港與英國文化一直密不可分，惟部分人可能認為被殖民不是值得紀念之事，因而將英國相關的名稱作為地名略奇怪。

 

「Prince Edward」是英國1910年起的王儲兼威爾斯親王，亦即日後人稱的英國國王愛德華八世。(網上圖片)

「Prince Edward」是英國1910年起的王儲兼威爾斯親王，亦即日後人稱的英國國王愛德華八世。(網上圖片)

發文引起網民熱議：中西合壁VS改做XX滿意未？

發文者的帖文引起網民熱烈討論，有網民留言指「這就是這城市（香港）的魅力所在，中西交滙，新舊碰撞的奇妙」，而發文者本人亦有讚好這個留言，亦有網民指這種名稱「很好」，只因「歷史既然已經發生了就不要刻意抹去」。惟有網民就質疑「跟一國兩制有咩關係？」，有人就回應指發文者的意思應該是「中西結合」，亦有人質疑發文者略嫌大驚小怪，反而嘲諷道「要不改成Tai Zi，這樣你會不會舒服點？」

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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