網上熱話｜內地女稱香港路名符合一國兩制原則 以1地名作例子 網民意見超兩極

香港一向被指是中西文化匯聚的地方，除了因為遺下了部分英國的文化和痕跡外，香港人亦從小接受西方教育，因而令到香港的中西文化氣息均十分濃厚。早前，一位由內地來港讀碩士的女生就在社交平台上發文，直指自己途經一個香港地鐵站時，驚見站名竟然十分「一國兩制」，引來大批網民熱議。

42歲內地女來港讀碩士 路經1站引細心思考 早前，一位內地女生就以「香港的路名，真的也是一國兩制」為題發文，引起網民關注。據悉，這位內地女生現年42歲，上年9月特意來港修讀人生的第二個碩士，而選擇香港的原因主要為香港的人和事均「充滿著活力」。而她表示日前到太子花墟買花和綠色植物的時候，就意外發現「太子」的英文為「Prince Edward」，令她不禁覺得香港真的「一國兩制」。

太子站英文與英國王室有關 被指符合一國兩制原則 發文者表示「Prince Edward」就是「太子」這個情況令她思考，又略帶無奈地指「你說它有道理，確實......也是......很有道理啊」。她之所以有這個看法，主要因為這個譯名與英國王室有關，「Prince Edward」是英國1910年起的王儲兼威爾斯親王，亦即日後人稱的英國國王愛德華八世。香港與英國文化一直密不可分，惟部分人可能認為被殖民不是值得紀念之事，因而將英國相關的名稱作為地名略奇怪。