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生活
2023-10-24 16:30:00

網上熱話｜內地女童東鐵拒讓關愛座 香港老婦1句批評反引港網民公憤：老人家大晒咩！

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網上熱話｜內地母女坐東鐵拒讓關愛座捱轟 香港老婦1句說話反惹港人不滿：影衰晒

網上熱話｜內地母女坐東鐵拒讓關愛座捱轟 香港老婦1句說話反惹港人不滿：影衰晒

中港矛盾是一直存在並影響著各人的爭議之一，而香港公共交通工具上的關愛座亦是另一個「是非之地」，因此當中港矛盾遇上關愛座時，所產生的衝突和碰撞自然更誇張。早前，一位內地母親就在小紅書上發文大呻，指自己日前帶著囡囡乘坐東鐵綫回家時，有老人家在上車後突然問坐在關愛座上的囡囡要不要讓座，而當囡囡拒絕後，該名香港老婦即時無名火起，不但對小朋友未有主動向老人家讓座感到不滿，更以1句說話形容兩母女，令她們十分尷尬及無奈。大批香港網民得知事發經過後，就表示唔撐香港老婦的言行舉止，更揚言這些恃老賣老的老人家「影衰晒」香港！

大批香港網民得知事發經過後，就表示唔撐香港老婦的言行舉止，更揚言這些恃老賣老的老人家「影衰晒」香港！（圖片來源：小紅書）

大批香港網民得知事發經過後，就表示唔撐香港老婦的言行舉止，更揚言這些恃老賣老的老人家「影衰晒」香港！（圖片來源：小紅書）

內地母女搭東鐵回家 女童拒讓關愛座捱批

中港矛盾和公共交通工具上的關愛座均是引發衝突的「是非之地」。早前，一位內地母親就在小紅書上，分享自己帶著囡囡搭港鐵時的不快經歷。事主表示自己日前在帶同囡囡到金鐘行街後，晚上選擇乘搭東鐵回家，她憶述當時囡囡坐在關愛座上，而旁邊則有老婦和同行女子分別坐在關愛座和普通座位。當列車到達會展站時，有幾名香港老人家上車，當時坐在關愛座上的老婦見狀就主動要求事主的囡囡讓座，而事主有尊重囡囡意願，詢問女兒「要不要讓座」，惟老婦和同行女子聽到後即時表示並非「要不要」的問題，直指「唔係要唔要，係要讓啊」，事主於是再詢問女兒意願，惟女兒明言拒絕，事主便沒有再要求囡囡讓座。

 

事主表示自己日前在帶同囡囡到金鐘行街後，晚上選擇乘搭東鐵回家，她憶述當時囡囡坐在關愛座上，而旁邊則有老婦和同行女子分別坐在關愛座和普通座位。（圖片來源：TVB《寶寶大過天》劇照） 早前，一位內地母親就在小紅書上，分享自己帶著囡囡搭港鐵時的不快經歷。（圖片來源：小紅書） 而事主有有尊重囡囡意願，詢問女兒「要不要讓座」，惟老婦和同行女子聽到後即時表示並非「要不要」的問題，直指「唔係要唔要，係要讓啊」。（圖片來源：小紅書）

香港老婦被拒後突爆1句說話：肯定是XX！

事主的詢問與囡囡拒絕讓座的行為令到一旁的香港老婦極度不滿，直指光是不肯讓座的行為，已可以知道兩母女「肯定是內地人」，而同行女子就指「唔一定」，只因「外籍人士或香港人都未必全部會讓座」。這些言論令事主十分尷尬和無奈，而在列車即將抵達紅磡站時，坐在關愛座的老婦就起身，並叫其中一位婆婆過來坐下，對方連忙感謝，而在這期間，該名老婦仍一直說事主兩母女是內地人所以拒絕讓座，一直重複至下車才停下。事主最後亦指該名老婦除了同行的女子外，原來尚有一位男子陪同，在對方人多勢眾之下，孤身一人湊著囡囡的事主慶幸自己當時沒有出聲反駁。

 

事主的詢問與囡囡拒絕讓座的行為令到一旁的香港老婦極度不滿，直指光是不肯讓座的行為，已可以知道兩母女「肯定是內地人」。（圖片來源：TVB《BB來了》劇照） 事主最後亦指該名老婦除了同行的女子外，原來尚有一位男子陪同，在對方人多勢眾之下，孤身一人湊著囡囡的事主慶幸自己當時沒有出聲反駁。（圖片來源：NTV《再見了，我們的幼兒園》劇照）

香港網民唔撐自己人 不滿老婦恃老賣老：影衰晒

事主在文末無奈表示雖然「讓座是美德，但小朋友難控，強硬要求讓座只會有哭鬧，愛心座位小朋友都不能坐了，只能給老人嗎？」，又批評老婦直接怪罪其內地人身份，其言論絕對帶有歧視的成份。事主的發文一出，旋即引起廣大網民熱議，有網民認為事主對關愛座的理解有誤，直指「不是為孩子哭不哭鬧或累不累而設的」，惟亦有大批香港網民反而唔撐香港老婦，反指香港有很多「恃老賣老」的老人家認為別人「老奉要讓座」，直指「年紀大係一個問題，但老人家的質素又係一個問題，社會要和諧公平地對待」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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