網上熱話｜內地女笑港女裝扮好肉酸 列7大難以理解審美：港女皮膚好黑！

不時都會有人談論香港和內地女子的衣著打扮和身材，只因雖然兩地相隔不遠，但所興起的潮流和文化都不一樣，有指內地女子一般較著重防曬，因而大批內地女都熱愛著到全副防曬衫褲出門，而港女則鍾情自然舒適，蘿蔔青菜各有所愛。早前，有內地女發文指自己第一次來港旅遊後，觀察到港女的妝容和打扮，除了嘲諷港女大部分膚色都較黑外，更另外列出6項難以理解的港女審美，引起網民激辯！

內地女第一次來港有感 聲稱觀察到港女妝容 香港和內地女子的化妝打扮一向都是爭議點之一，只因兩地在地理位置上雖然相隔不遠，但她們的衣著審美卻可以稱得上是大相徑庭。早前，一位內地女在第一次來港旅遊後，就以「在香港觀察到的港女妝容」為題發文，直指自己在來港後心有所感，認為港女的打扮和對於美的心態與內地人差異很大，因而列出了7大令她感到有趣的特質，引起廣大網民熱議。

列7大難以理解審美 嘲笑：港女皮膚好黑 發文者在文中揚言自己雖然第一次來港，但已經發現「這邊的上班族女生大部分都很瘦」，而除了港女無肉地之外，又指港女「喜歡穿無袖搭半裙或闊腿褲」。至於膚色和化妝方面，發文者就直指港女的「膚色偏小麥色」、「非常強調濃密的睫毛」，而且一般「不畫卧蠶」和「口紅幾乎清一色的裸色唇膏」，並坦言發現港女大部分都愛「染咖色」的頭髮，字裡行間全都表示港女的衣著打扮單一。