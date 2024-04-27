網上熱話｜內地女著短褲行麥理浩徑撞正暴風雨 列4件不幸事件 最後更損失4位數字？

不少人都視行山為休閒愛好，只因山上的空氣更好之餘，又能欣賞沿途美景。不過，有部分人行山專為打卡，更不時都會看到有人因打卡人士的衣著打扮而引發爭議。早前一位內地女生就專門到麥理浩徑行山，並拍片分享她的行山過程。從她的影片中，可見她以短褲仔上陣，惟她不幸地撞正惡劣天氣，使她連環遇上4大狀況，最後更慘失4位數字！

內地女著短褲行麥理浩徑 撞正暴風雨 不時都會看到有人就著行山的衣著打扮起爭執，有人認為最緊要著得安全舒適，亦有人視著得靚靚打卡為首要目的。一位內地女來港行麥理浩徑時，因為撞正暴風雨遇上連環不幸事件，事後更將整個經歷以影片形式向網民分享。片中可見，事主在行山中途遇上傾盤大雨，只見一身短褲上陣、上身穿著雨衣的她在暴風雨中艱難行走了15公里，全身濕透，引起網民熱烈討論。

連環遇上4件不幸事件 野豬頻頻現身 天氣惡劣下行山的確十分危險，而事主除了行山之外，其實更在野外搭帳篷過夜。她在社交平台上哭訴自己先是經歷了暴風雨，好不容易紮營後，又遇上慘痛情況，「天沒亮被野豬拆家，把所有吃的都搶了」。隨後又再度遇到大暴雨，在糧食不足的情況下空腹行走，至下午才找到補給點。