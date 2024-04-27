網上熱話｜內地女著短褲行麥理浩徑撞正暴風雨 列4件不幸事件 最後更損失4位數字？

不少人都視行山為休閒愛好，只因山上的空氣更好之餘，又能欣賞沿途美景。不過，有部分人行山專為打卡，更不時都會看到有人因打卡人士的衣著打扮而引發爭議。早前一位內地女生就專門到麥理浩徑行山，並拍片分享她的行山過程。從她的影片中，可見她以短褲仔上陣，惟她不幸地撞正惡劣天氣，使她連環遇上4大狀況，最後更慘失4位數字！
內地女著短褲行麥理浩徑 撞正暴風雨
不時都會看到有人就著行山的衣著打扮起爭執，有人認為最緊要著得安全舒適，亦有人視著得靚靚打卡為首要目的。一位內地女來港行麥理浩徑時，因為撞正暴風雨遇上連環不幸事件，事後更將整個經歷以影片形式向網民分享。片中可見，事主在行山中途遇上傾盤大雨，只見一身短褲上陣、上身穿著雨衣的她在暴風雨中艱難行走了15公里，全身濕透，引起網民熱烈討論。
連環遇上4件不幸事件 野豬頻頻現身
天氣惡劣下行山的確十分危險，而事主除了行山之外，其實更在野外搭帳篷過夜。她在社交平台上哭訴自己先是經歷了暴風雨，好不容易紮營後，又遇上慘痛情況，「天沒亮被野豬拆家，把所有吃的都搶了」。隨後又再度遇到大暴雨，在糧食不足的情況下空腹行走，至下午才找到補給點。
損失4位數字 網民反斥準備不足
除了在落大雨、肚餓以及隨時遇到野豬的情況下行走，事主無奈表示手機因暴雨又入水，最後為了修理好手機，足足花費高達3,000港元！可能因為行山經歷太悲慘，事主在爬山期間亦委屈得哭了起來，後續路段幾乎邊喊邊行。影片引起網民關注，大批網民反斥事主行山前的準備不足，「真的可以光腿？ 不怕摔角或被樹枝劃拉？ ！」、「有防水褲你不穿你要光腿」。雖然有網民幫忙反擊指「人家愛怎麼穿怎麼穿 有些爸爸味別太重了」，惟就引來更多網民反駁「下次大雨雷暴警告就能不能不去了」、「先不要說要救護人員冒險救人，狂風暴雨情況下，直升機都來不到」。