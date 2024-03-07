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生活
2024-03-07 17:30:00

網上熱話｜內地女著紅絲襪去大排檔打卡 因1事超自豪網民唔受落：風塵女食宵夜feel

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網上熱話｜內地女著紅絲襪去大排檔打卡 因1事超自豪網民唔受落：風塵女食宵夜feel

網上熱話｜內地女著紅絲襪去大排檔打卡 因1事超自豪網民唔受落：風塵女食宵夜feel

中港兩地女生的衣著打扮可謂歷久常新的話題之一，只因兩地雖然相隔不遠，但日常穿搭已有極大差別，無可否認部分內地女生的衣著會較為誇張和帶有更多顏色，只需一眼就能區分兩地女生。早前，一位內地女生就在社交平台上發文，直指自己特意著了一對鮮紅色的絲襪來港旅遊，更專重去大排檔打卡，吸引了不少港人目光。惟當她因1事超自豪，並指自己的打扮富有港產片韻味時，大批網民不但唔同意，更反指「風塵味就有你份」。

（圖片來源：TVB《一舞傾城》劇照）

（圖片來源：TVB《一舞傾城》劇照）

內地女著紅絲襪遊港 專程去大排檔打卡

香港女生的穿搭一般以舒適和黑白灰色調為主，甚少看到港女穿太亮麗耀眼、鮮色的衣服，更內地女生則鍾情亮色系等服飾，因此很多時只需一時就能區分兩地女生。早前，一位內地女就在社交平台上發文，直指自己來港旅遊時，特意穿了一對鮮紅色絲襪，並專程到大排檔食飯打卡，「賺足了回頭率」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

因1事超自豪 直稱有港產片韻味

從她分享的照片中，可見她以一身灰色上衣配搭黑色短褲，外搭一件卡其色西裝外套，而全身最吸引眼球的，絕對是一對鮮紅色的絲襪，配搭上一對亮面黑色幼跟涼鞋，甚少港女會這樣打扮。事主對自己的裝扮十分自信，又自豪地表示「路上還被很多girls誇很會穿搭」，更揚言穿著這身衣服到大排檔食飯打卡，「很有港片裡的感覺」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

兩地網民唔受落 留言反駁：風塵味就有你份

發文者的穿搭和發文均引來大批網民熱議，有網民大讚她夠自信，「人美穿啥都好看，回頭率高」、「腿型真是資本」、「每次見到呢啲女仔都覺得衣品好好」，又有人指港人「成日都著T-shirt牛仔褲，hea到XX」。不過，亦有網民唔受落，先是反駁她被讚賞一事，直指「香港人不會主動誇，誇你的也是大陸來的」，又揚言「這穿搭+這環境，很有九十年代風塵女下班宵夜的即視感」，更有人嘲諷指「嚇死我，以為遇到鬼」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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