網上熱話｜內地女蘭桂芳遇警察執勤 心心眼上前求合照 網民：咁飢渴？

到各地旅行暢玩時，旅客鍾意四處搵地方打卡亦無可厚非，除了能拍下美照外，亦能方便日後查看自己遊歷了多少地方。不過部分旅客的打卡地點竟然由熱門旅遊景點、網紅餐廳，演變成特定人群！早前一位內地女來港旅遊時，就專程到蘭桂芳見識，沒料到在路上剛好遇上警察執勤，即時心心眼的她直接上前求合照，事後更在網上發文盛讚，引來大批網民留言熱議。
內地女到蘭桂芳見識 遇警察執勤超心動
去外地旅遊想影多啲相無可厚非，不過若然打卡對象由景點變為人群的話，確實會引來不少爭議。早前，一位內地女生來港旅遊時，就專程到蘭桂芳見識見識，沒料到她在路途上竟偶遇正在執勤的香港警察，更即時上前主動要求與對方合照。
心心眼上前求合照 香港阿Sir收穫大批內地女Fans
從她的照片中，可見她對一位青靚白淨的年輕阿Sir特別感興趣，除了主動上前搭訕外，更成功靠在對方的肩膀上合照，並配文指「前兩天去的香港在蘭桂坊遇到的警察真的好帥啊」、「凌晨兩點還在執勤，真辛苦」、「真的超帥」、「在那呆呆的看了很久」。其實近年不少內地女生都視香港阿Sir為偶像，有網民直言因為「小時候看港片，對阿sir有濾鏡，就像港片裡一樣帥」，因而不時都會看到有內地網民要求與香港警察合照。
網民留言兩極 咁飢渴VS影張相啫
事主的搭訕和合照行為引起網民熱議，有網民認為事主太誇張，「合照沒有必要吧」、「這麼餓嗎」、「現在的人有夠癲的」，又指「也不是很帥啊」、「你是長這麼大第一次見到警察嗎？」亦有網民認為事主的舉動無相大雅，「因為港產片有濾鏡，所以合個照吧」、「只要開心和乞丐合照都沒問題」、「就拍一張照片，給評論有的人整出優越感了」。