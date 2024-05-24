網上熱話｜內地女蘭桂芳遇警察執勤 心心眼上前求合照 網民：咁飢渴？

到各地旅行暢玩時，旅客鍾意四處搵地方打卡亦無可厚非，除了能拍下美照外，亦能方便日後查看自己遊歷了多少地方。不過部分旅客的打卡地點竟然由熱門旅遊景點、網紅餐廳，演變成特定人群！早前一位內地女來港旅遊時，就專程到蘭桂芳見識，沒料到在路上剛好遇上警察執勤，即時心心眼的她直接上前求合照，事後更在網上發文盛讚，引來大批網民留言熱議。

內地女到蘭桂芳見識 遇警察執勤超心動

去外地旅遊想影多啲相無可厚非，不過若然打卡對象由景點變為人群的話，確實會引來不少爭議。早前，一位內地女生來港旅遊時，就專程到蘭桂芳見識見識，沒料到她在路途上竟偶遇正在執勤的香港警察，更即時上前主動要求與對方合照。