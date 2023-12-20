網上熱話｜內地女被香港小孩1說話嚇親 事後大讚香港教育出色 內地網民唔撐：無禮貌！

經常說每個地方的文化和生活習慣不同，其實大多數都是由該地方的教育使然，只因在大家接受不同教育的情況下，成長的行為和思維模式自然會有差異。早前，一位內地女就表示當她與香港親戚食飯時，就被在場的一位港孩嚇親，全因小朋友講了1句「真心話」。事主在事後發文大讚港孩之所以能夠勇於發表自己的意見，只因香港教育出色，惟有部分內地網民就唔多受落，更反指這種行為其實是「無禮貌」。

內地女與香港親戚食飯 被港孩1句說話嚇親 早前，一位內地女生以「被香港親戚小孩嚇到」為題發文，直指自己被香港小朋友的敢言震懾了。事源她與香港的親戚共進晚餐，當晚其中一道菜是「松子魚」，當在場所有小朋友都說要吃的時候，全部都被廣東婆婆以「好熱氣，不好吃」為由，拒絕讓小朋友進食。當時其他小朋友聽到後都未有回應，僅得香港親戚的小朋友出言反駁，直指「又唔係成日食，你由佢食一餐啦」，令事主認為香港的小朋友「真敢說」。

事後大讚香港教育出色 部分網民極同意 除了反駁婆婆不讓吃熱氣的松子魚，事主又說當大人聊天時，「香港小孩感興趣的話題又會跟著參與，我們說香港小孩的廣東話音調真的很特別，像tvb裡面一樣！」，而港孩就回應指「有咩所謂啫，聽得明就得啦！」港孩優房的對答令事主認為與香港教育有關，「小孩是真敢說，也比較外向，反應都不一樣」。部分網民亦同意她的講法，表示「香港好像教育上面沒什麼尊師重道的，都是朋友一般相處，所以導緻小朋友很敢說，有那句說那句」、「大部分老師比家長都有耐心、有愛心，小朋友見到校長同老師會尊敬問好，但不會害怕」、「跟家長都一樣平等討論，但在廣東叫博嘴，要被打一獲」。