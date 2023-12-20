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生活
2023-12-20 14:00:00

網上熱話｜內地女被香港小孩1說話嚇親 事後大讚香港教育出色 內地網民唔撐：無禮貌！

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網上熱話｜內地女被香港小孩1說話嚇親 事後大讚香港教育出色 內地網民唔撐：無禮貌！

網上熱話｜內地女被香港小孩1說話嚇親 事後大讚香港教育出色 內地網民唔撐：無禮貌！

經常說每個地方的文化和生活習慣不同，其實大多數都是由該地方的教育使然，只因在大家接受不同教育的情況下，成長的行為和思維模式自然會有差異。早前，一位內地女就表示當她與香港親戚食飯時，就被在場的一位港孩嚇親，全因小朋友講了1句「真心話」。事主在事後發文大讚港孩之所以能夠勇於發表自己的意見，只因香港教育出色，惟有部分內地網民就唔多受落，更反指這種行為其實是「無禮貌」。

早前，一位內地女就表示當她與香港親戚食飯時，就被在場的一位港孩嚇親，全因小朋友講了1句「真心話」。（圖片來源：小紅書）

早前，一位內地女就表示當她與香港親戚食飯時，就被在場的一位港孩嚇親，全因小朋友講了1句「真心話」。（圖片來源：小紅書）

內地女與香港親戚食飯 被港孩1句說話嚇親

早前，一位內地女生以「被香港親戚小孩嚇到」為題發文，直指自己被香港小朋友的敢言震懾了。事源她與香港的親戚共進晚餐，當晚其中一道菜是「松子魚」，當在場所有小朋友都說要吃的時候，全部都被廣東婆婆以「好熱氣，不好吃」為由，拒絕讓小朋友進食。當時其他小朋友聽到後都未有回應，僅得香港親戚的小朋友出言反駁，直指「又唔係成日食，你由佢食一餐啦」，令事主認為香港的小朋友「真敢說」。

 

（圖片來源：小紅書） 事源她與香港的親戚共進晚餐，當晚其中一道菜是「松子魚」，當在場所有小朋友都說要吃的時候，全部都被廣東婆婆以「好熱氣，不好吃」為由，拒絕讓小朋友進食。當時其他小朋友聽到後都未有回應，僅得香港親戚的小朋友出言反駁，直指「又唔係成日食，你由佢食一餐啦」，令事主認為香港的小朋友「真敢說」。（圖片來源：小紅書）

事後大讚香港教育出色 部分網民極同意

除了反駁婆婆不讓吃熱氣的松子魚，事主又說當大人聊天時，「香港小孩感興趣的話題又會跟著參與，我們說香港小孩的廣東話音調真的很特別，像tvb裡面一樣！」，而港孩就回應指「有咩所謂啫，聽得明就得啦！」港孩優房的對答令事主認為與香港教育有關，「小孩是真敢說，也比較外向，反應都不一樣」。部分網民亦同意她的講法，表示「香港好像教育上面沒什麼尊師重道的，都是朋友一般相處，所以導緻小朋友很敢說，有那句說那句」、「大部分老師比家長都有耐心、有愛心，小朋友見到校長同老師會尊敬問好，但不會害怕」、「跟家長都一樣平等討論，但在廣東叫博嘴，要被打一獲」。

 

除了反駁婆婆不讓吃熱氣的松子魚，事主又說當大人聊天時，「香港小孩感興趣的話題又會跟著參與。（圖片來源：ViuTV《反起跑線聯盟》劇照） ，而港孩就回應指「有咩所謂啫，聽得明就得啦！」港孩優房的對答令事主認為與香港教育有關，「小孩是真敢說，也比較外向，反應都不一樣」。（圖片來源：ViuTV《反起跑線聯盟》劇照）

內地網民唔撐反鬧爆：明明是沒禮貌

雖然有部分網民讚同港孩在香港的教育模式下，的確比較外向和敢言，又指與家庭教育亦息息相關，「有時我地大人覺得是「頂撞」長輩的說話，其實都只是小朋友表達自己的觀點」。不過，有內地網民就十分唔認同，直指事主強行找一些東西來讚揚香港，「誇無可誇了，連出門先跨右腳都可以誇一下有禮貌」、「還被嚇到… 大驚小怪」，更有網民指這些對答「明明是沒禮貌」、「不懂香港的小孩怎麼搞的，說話好直接」。

 

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