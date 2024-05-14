網上熱話｜內地女被香港教育震懾 列香港學生4項優勢：內地學生比不上

近年有不少人選擇移居海外，特別是有小朋友的家庭。其實移民除了需要勇氣之外，亦要考慮生活多方面因素，如生活環境、經濟及教育等。早前有內地女生在社交平台發文，直指自己「真的被香港教育震撼到了」，並在文中詳細列出香港學生與內地學生的4大不同，引來部分香港網民留言反駁指她「吹得太勁」。

內地女被香港教育震懾 父母有家底更甚 要離開自己一直生活的地方需要很大勇氣，而除了勇氣外，都需要考慮及衡量當地的生活水平、習慣、經濟和教育等是否符合自己所想的要求。早前有內地女生在社交平台就兩地的教育水平發文，直指「內地人真的被香港教育震撼到了」，當中更表明父母有家底的更甚，只因「有錢人家的教育直接降維打擊」，令不同學生的水平因此拉遠。

列香港學生4大優勢 事主列出香港學生比內地學生更優秀的4點，包括「香港有比內地好的多的英語語言環境，國際學校除了每天一堂中文課外都是英語教學，同學​​國家分部也很平均，歐美日韓印巴基本百分之十左右的比例」，而香港的競爭「比北京、上海競爭小很多」，以致於「香港讀書大部分校園氛圍都是比較和諧，開放包容」。又比較兩地老師上堂的差別，揚言內地「上課基本上還是老師輸出多，可能一堂課上下來，都是自顧自的在講課」，而香港「學生可以參與討論和學生輸出為主，還會有研討會/課題研究」。