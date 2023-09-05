網上熱話｜內地女西貢食海鮮11人盛惠2萬蚊 網民睇單揭天價真相：大驚小怪！

香港出名是美食天堂，基本上你想得到的菜式都會有，價錢更有高有低豐儉由人。間中都會聽到人專程山長水遠到西貢食海鮮，而早前就有一名內地女生指自己在到港幫襯一間西貢海鮮餐廳時，就被天價收費嚇到想走，只因一行11人的她最後埋單竟然盛惠港幣超過2萬元，令她不禁在社交平台發文苦呻被劏。不過，當一眾香港網民細心觀察她所上傳的單據後，竟發現古怪真相，最後更紛紛反擊指她「莫名其妙」！

內地女西貢食海鮮餐 11人盛惠2.1萬苦呻被劏 早前，一位內地女生在社文平台發文指自己專程來港幫襯一間位於西貢的米芝蓮推薦食府，她在影片開頭已表明自己在疫情前已不時會到西貢食海鮮，如今通關後終於事隔3年再吃海鮮大餐，惟今次的經歷卻令她十分「驚喜」，只因一行11人的她在西貢食海鮮竟然花費了港幣超過2萬元，除開人均消費每人平均約2,000元，令她不禁被這個天價收費嚇親！

網民睇單揭古怪真相 事主崩潰：我想走先 片中可見發文者當天晚飯的單據，當中明確列明每一道菜的數量和價錢，她們一行11人叫了不少貴價海鮮，包括「果皮蒸鮑魚（1份，153元）」、「花雕蛋白蒸蟹（1份，399元）」、「芝士加伊麵蟹（1份，432元）」，還有螺、大象拔蚌刺身、墨魚刺身、海膽炒飯等，而單價最貴的是她們叫了一枝4,500元的中國酒，其後就是她們總共叫了27份椰青水，花費$945，加上服務費1,982元，埋單共計21,574元。發文者指自己被這間餐廳的物價嚇親，更揚言「講真我有啲唔係好舒服，我想走先」。