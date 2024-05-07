網上熱話｜內地女視香港為女生福地 列4大女生友好位：公司無人講是非！

不時都會看到有人討論香港和內地的差異，兩地在地理位置上十分相近，但生活習慣和文化上卻有很大分別。早前一位由內地來港生活多年的女生在社交平台上發文，直指香港是一個對女性十分友好的城市，身為女性在香港生活極度幸福，更公開列明4大女生友好位，引來網民熱議！

內地女視香港為女生福地 大讚生活超幸福 每個地方的生活習慣和文化都有差異，職場上的環境就更甚，因此要離開自己住慣住熟的地方，轉到其他城市或國家生活，的確需要很大勇氣。早前一位由內地來港生活多年的女生就在社交平台上發文，直指自己「後悔沒有早點來香港」，只因香港是一個「對女性超友好」的地方，更揚言她以及身邊的朋友近年都紛紛來港定居，「女生在香港生活太幸福了，無論是生活還是職場都十分友好」！

列4大女生友好位 公司竟然無人講是非？ 事主更大方公開香港4大女生友好位，直言香港的文化環境令女生有「穿衣自由」，「無論你穿著小吊帶還是bra free，都不會有人對你側目」、「沒有人定義女孩子應該怎麼樣」，又大讚香港的人文素養，「巴士和地鐵都比較安靜」、「人們都井​​然有序排隊」、「男生的紳士教育會讓女性生活環境更舒適，更適合下一代成長。此外，事主又大讚香港有職場尊重，「茶水間的話題不會出現老公孩子婆婆」、「不會有第一次見面的HR居高臨下地問你有沒有男朋友，甚麼時候結婚」，又揚言香港的「高質教育」適合孕育下一代。