網上熱話｜內地女請網民幫手改英文名 要求聽落似香港人 網民紛紛獻計極爆笑

大部分香港人在學校或職場都習慣叫英文名，改一個適合自己的英文名的確十分重要。早前一位內地女生在小紅書上發文，直指自己即將要來香港生活，為配合香港人的生活習慣，決定要改一個英文名，引來大批網民紛紛獻計，有創意得嚟又不失搞笑。

內地女要求網民幫手改英文名 早前一位內地女在小紅書上發文，指自己「馬上要去香港了，求幫取個英文名」，只唯一的要求是想「聽起來像香港人」，引起來大批網民熱烈留言俾意見。

3大類創意名稱 帖子引來大批網民留言「幫手」，分享自己諗的英文名，更積極解釋和為英文名分類，以下一起來看看3大類有創意又搞笑港風英文名！

1.食物類 要有香港風味，絕對唔少得香港地道美食，因此食物類英文名包括「Albert Yip（牛柏葉）」、「Barbie Kiu（BBQ）」、「Rita Lai（維他奶）」、「Robert Ko（蘿蔔糕）」、「Jeffrey Tong（豬肺湯）」。

2.搞笑類 搞笑類包括「Samuel Lam（性無能）」、「Ben Chu（笨豬）」、「Paul Chan（破產）」、「Joe Yeung（遭殃）」。