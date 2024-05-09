網上熱話｜內地女讚港人有人情味 越南餐廳老闆1暖心舉動惹網民大讚！

香港各界的服務態度近年備受質疑，不論是零售業、服務業又或是飲食業，不時都會聽到有人投訴或埋怨相關人士「黑面」、「講嘢無尾音」之類，因而不少遊客都認為港人普遍較暴躁。不過凡事都有例外，有時的確不能一竹篙打一船人。早前一位內地女來港旅遊時，就撞正香港惡劣天氣警告，豈料在橫風橫雨之下，一位食肆老闆竟然主動伸出援手，令事主感動發文，大讚港人其實好有人情味！

內地女分享來港經歷 撞正狂風暴雨 近年天氣愈來愈反常，自500年一遇的大暴雨後，香港間中都被大雨影響，有時更一落落足全日，令大家的日常生活變得十分狼狽。早前一位內地女來港旅遊時，撞正香港狂風暴雨，幸得一位有人情味的餐廳老闆體諒，免去淋雨的機會。事主發文稱，日前在旺角一間越南餐廳吃完飯後，「一起身，小雨變大雨了」，而當時餐廳「只剩2個雙人小桌，其他都滿了」，因此亦不好意思在店舖內多作逗留，幸得老闆出手解決尷尬局面。

越南餐廳老闆1舉動極暖心 事主表示，越南餐廳的老闆主動對她說「雨這麼大，不趕時間的話就坐到變小雨吧」，但她感到「不好意思」，向老闆稱「現在人蠻多的」想拒絕時，老闆仍然堅持讓她留在店舖內避雨，「雨那麼大，坐坐吧，沒關係的」。在旅遊期間遇上橫風橫雨已經很影響心情，幸好事主遇上有人情味的老闆，令她對此行的印象變好。