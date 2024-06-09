網上熱話｜內地女讚港人質素高 反被嘲北上後即失去1特質：XX就輸了

中港兩地的文化和習慣一向不同，部分大家習以為常的事，在內地人眼中可能十分新奇，反之亦然。早前一位內地女生在來港旅遊後，被港人1個畫面感動，回家後不禁驚訝發文兼大讚香港人的質素高。惟這篇發文卻引來大批內地網民不滿，只因他們認為港人只能在「自己地方」做到這些特質，只要一北上就就會即時打回原型，最後更直接引來部分港人現身回應。

內地女來港旅遊 驚訝發文讚港人質素高 中港兩地的習慣和文化大不同，有時看到對方做某些事的確會感到驚訝。早前一位內地女生來港旅遊時，被一件港人習以為常的事震驚，貌似在內地生活時少有遇上同樣情況。事主在社交平台上以「香港人素質也太是那個了」為題發文，文中直指港人的排隊文化和觀念十分強，「扶梯右邊一排整齊」、「路邊公車站牌也能排長龍」，更形容港人「跟穿串串似的」​​。

港人公德心強 奈何北上後即失去1特質？ 除了文字表達欣賞外，事主亦有附上圖片，只見相中有不少港人在巴士站前排隊候車，沒料到港人每日都會看到、早已習以為常的生活習慣，在內地旅客眼中竟然如此罕見，更不禁感嘆「香港人都這麼恪守公德的嗎」。惟帖文卻引來內地網民嘲諷，劈頭直指港人的公德心是「地區限定」，只因「神奇的是等到上深圳的時候一些香港人就不會排隊了​​」，直指港人只要一北上就會即時失去這個特質。