網上熱話｜內地女質疑黃大仙廟唔夠靈 網民反轟衣著出事：想虔誠就唔好露XX

不少人都有自己信仰，對他們來說信仰無疑是支撐生活的一道光，因此就算各人信仰不同，又或是有其他睇法，都必須保持尊重。不過每個人對虔誠的定義不一，就正如今次一位內地女生到訪黃大仙廟求籤後，因為在社交平台上發文質疑未夠靈驗，引來大批網民批評，指她的衣著不夠虔誠，更揚言想靈驗的話就「唔好露XX」？

內地女初次到訪黃大仙廟 成功求得上上籤 不少人都有自己信仰，去廟宇祈福或教堂崇拜都是信徒必做的事。早前一位內地女生來港旅遊時，就專程到訪黃大仙廟，不單在財神殿內認真地「求神拜佛」，又在朋友的指示下，到月老殿「求個好男人」，最後成功在廟內求得一支上上籤。

發文質疑黃大仙廟是否靈驗 事主直言自己「在黃大仙祠抽到上上籤」，籤文的解讀與她所問的「一個非常細分的領域」能夠對得上，令她「當時就脊背發麻一下感覺真的有被靈到」，但從求籤到解籤後，「目前為止也沒有覺得特別應驗」，更發文祈求「拜託拜託快點讓好事應驗」。