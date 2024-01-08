網上熱話｜內地女連發2文引戰 稱著馬面裙遊港惹爭議 網民鬧爆：點樣又讚又彈？

不時都會看到有人發文談論中港兩地人的衣著，而有時部分內地旅客來港時，亦的確會為了打卡而盛裝打扮，引來不少港人的注視和目光。早前，一位內地女生就以自己著馬面裙來港為由，連發兩篇文疑似引戰，先稱著馬面裙來港被港人指責，而事隔不夠24小時又再發文指被港人大讚。事主前言不對後語的行為引來網民熱議，有網民就質疑她發文挑釁港人，更鬧爆指「點樣又讚又彈？」

內地女連發2文引戰 疑著馬面裙遊港惹爭議 不少內地女生都鍾情中國風衣著，惟因香港較少人以這個風格打扮，因此看街上看到身穿漢服的人總會望多兩眼。早前，一位內地女生就以自己穿著馬面裙來港旅遊為題連發2文。據悉，馬面裙是中國傳統裙裝之一，而事主先是發文表示自己著馬面裙遊港時「被罵了」，豈料事隔未夠24小時又再緊接發文指「穿馬面去香港當然是一路上都被誇誇誇啦」，明顯前言不對後語。

網民質疑行為挑釁港人 事主發文前言不對後語 事主連發兩篇文的行為備受網民關注，翻查事主的發文紀錄，可以看到她在1月3日的晚上6時42分以「在香港穿馬面被罵了」為題發文，文中更配有一張留言截圖，上面寫著「在香港通常是被認為精神有毛病才這般穿著」。以為事主不禁被罵，豈料在1月4日下午4時10分卻發文指在香港著馬面裙被大讚，揚言「從高鐵站被小姐姐誇，到香港被阿姨誇優雅」，更自豪地表示「馬面真的很吸引注意，在人群中脫穎而出」。