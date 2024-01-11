網上熱話｜內地女遊故宮博物館買200蚊紀念品 事後揭真實價錢超心痛 香港網民：去深圳消費好過

內地女遊故宮博物館買200蚊紀念品 事後揭真實價錢超心痛 香港網民：去深圳消費好過

要說到香港近年的熱門打卡點，絕對不得不提西九龍的博物館，而故宮博物館近日的三星堆展覽更吸引大批愛好者入場觀賞。早前，一位由內地來港旅遊的女生就特意到訪故宮博物館，並大手購入場內不少紀念品。本應開開心心帶著戰利品離開，豈料事主驚揭價錢牌後另有乾坤，得知殘忍真相令她即時崩潰，事後更引來部分港人留言安慰。

內地女來港行故宮博物館 大手購入紀念品 喜歡到訪世界各地博物館的人，多多少少都曾經買過場館獨有的紀念品，為該行程和展覽留個美好的念想。早前，一位內地女來港時，亦特意到訪位於西九龍的香港故宮博物館。她表示自己所看的是三星堆文物展覽，離場前亦特意到紀念品店買了一堆三星堆相關的紀念品。從相中可見，事主買了4件紀念品，當中包括平安符、書簽等等，共花費港幣215元。

事後驚揭價錢牌後另有乾坤 售價落差令事主晴天霹靂 本以為自己買到很多獨有的紀念品，耐何事主在回家後，機緣巧合之下想去除貼在紀念品上的價錢標籤時，驚見在港幣價錢下，包裝盒子上竟印有每一件商品的人民幣價錢，而且價錢相差甚遠！以事主購買的三星堆筆記本為例，港幣售價為35元，而底下的人民幣標價則是19.9元（約港幣22元），兩者的差額超過10元。