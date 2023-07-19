網上熱話｜內地女遊港外賣榴槤上酒店 被職員拒後發爛渣 大鬧香港人見識少

夏季是品嚐榴槤的季節，但其獨特的氣味並不是每個人都能接受。因此香港許多場所都禁止攜帶榴槤，以維護公共衛生尤其是有中央冷氣的酒店。而最近就有一名內地旅客在香港外賣榴槤到酒店而被酒店職員拒收，其後她更大罵香港人見識淺窄！

內地女外賣榴槤上酒店被拒後發爛渣 該名內地遊客於小紅書上發文指，自己在外賣平台上點了一個約$200港元的榴槤，而送達到她手上時卻被前台「截糊」！原因是前台指更指出榴槤不可以進入酒店，只能在樓外面吃完再進來，並且讓她馬上下來處理。而她到達後，便以酒店的property policy 裡面沒有禁止榴槤的條例質疑前台的做法。前台只好請經理向她解釋，其後更提岀可以幫她包起來，等她退房後再還給她。可是她表示拒絕，並放棄該榴槤。

揚言：香港人多岀去走走吧！ 她其後仍感不忿，更於網上大鬧為何香港有規定不可以在密閉公共空間吃榴槤。相反她在內地的酒店就沒有這規定，尤其是北方便更沒有。因此她對於不能外賣榴槤感到很「frustrated（沮喪）」，沮喪得她要以英文表達。其後更指是因港人認知偏差才令她損失$200元的榴槤，更呼應香港應多上內地看看，沒有那麼多限制！