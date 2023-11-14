網上熱話｜內地女遊港被1文化差異感動落淚 港網民得戚回應：西方教育的好處！

內地旅客來港後，因不習慣香港的生活習慣或文化而引起爭執或衝突可說是比比皆是，但若然是被香港的文化感動落淚，亦的確十分罕見。早前，一位由內地來港旅遊的女生在社交平台上發文，直指自己在香港街頭上閒逛時發現一個現象，而這個現象令她十分動容，因而禁不住要發文與眾人分享。不少人都留言討論這個情況，更表示內地人之所以會感動，全因中港兩地的文化差異，因而令部分香港網民十分得戚地回應，揚言這就是「西方教育」帶來的好處。

內地女來港旅遊 街頭看到老夫老妻拖手感動發文 內地人來港旅遊後，指責港人不是的發文十分常見，惟在事後出言稱讚甚至表示感動的，可謂極度罕見。早前，一位內地女生在來港旅遊後，發文表示在香港街頭頻繁看到的一個現象令她十分動容，並特意以「在香港總能看到很多夫妻手拉手」為題發文。她表示在香港街頭經常可以人拖住手行，年齡由「下至十幾二十歲到上至七八十歲的夫妻都愛手拉手」，更揚言「這點讓在內地長大的我很動容，因為這很少見」。

與自身家庭做比較 香港婚姻貌似較甜蜜？ 發文者坦言拖手街頭這個現象對她來說十分罕有，更以自身的經歷和家庭作對比，直指在她二十多年的記憶中，「父母手拉手的記憶好像就一兩次」。她隨後又指自己雖然仍然嚮往和追求大陸那種平淡安穩的關係與婚姻，而不喜歡香港「玩票性質」的關係，但看到這些牽手的情侶和夫婦，「又被這種親密的夫妻狀態打動」，更不禁詢問「究竟關係的秘密在哪裡呢？」