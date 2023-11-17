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生活
2023-11-17 16:00:00

網上熱話｜內地女雙11網購竟釀慘劇 因1事導致錯過航班跪地痛哭 網民嘲：好抵死

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內地女雙11網購竟釀慘劇 因1事導致錯過航班跪地痛哭 網民嘲：好抵死

內地女雙11網購竟釀慘劇 因1事導致錯過航班跪地痛哭 網民嘲：好抵死

每年的雙11都是熱門的購物季，只因很多商家都會在雙11時減價或做優惠，吸引不少人熱烈搶購。而每年最多人幫襯的，估計非內地購物平台莫屬，他們會在平時已經十分低的價錢上再減價，因此每年雙11當天的銷量都會十分驚人。早前，一位內地女生卻因為雙11買得太開心而樂極生悲，不但錯過自己應該搭上的航班，更被拍下在機場內跪地痛哭的照片於網上瘋傳。

早前，一位內地女生卻因為雙11買得太開心而樂極生悲，不但錯過自己應該搭上的航班，更被拍下在機場內跪地痛哭的照片於網上瘋傳。（圖片來源：微博@西部决策）

早前，一位內地女生卻因為雙11買得太開心而樂極生悲，不但錯過自己應該搭上的航班，更被拍下在機場內跪地痛哭的照片於網上瘋傳。（圖片來源：微博@西部决策）

內地女雙11期間飛外地 上唔到地機跪地痛哭照片瘋傳

每年的雙11都會激起大批民眾的購物慾，特別是很多熱門的網上購物平台都會提供很多優惠，令大家買得好興奮。早前，一名內地女生就因為在雙11期間需要飛往外地，只好暫時放下購物的慾望，早早到機場準備上機。據悉，事主當天比起航班時間提出到達上海機場，本應能夠順利坐上飛機，惟幾個鐘頭後卻被拍到她因為上唔到機，跪在機場地下痛哭的照片，令大家都十分關注為何她明明人在機場內，卻錯過了航班。

 

每年的雙11都會激起大批民眾的購物慾，特別是很多熱門的網上購物平台都會提供很多優惠，令大家買得好興奮。（圖片來源：微博@西部决策） 事主當天比起航班時間提出到達上海機場，本應能夠順利坐上飛機。（圖片來源：微博@西部决策）

因1事導致錯過航班 好彩最後成功解決

事主稱自己因為預早得太多到達機場，因此當她在機場候機室等候時，驚覺適逢雙11，故決定拿出手機網購，沒料到最後買得太投入而未有留意時間，最後導致航班一早已飛走，而她人卻還在候機室內選購心宜貨物。她事後解釋自己當時之所以那麼專注，全因「過了今晚雙十一就結束了」，幸好最後事主成功改機票，改搭下一班飛機 ，才成功解決是次事件，而她亦藉機呼籲大家「不要像我這樣」。

 

事主稱自己因為預早得太多到達機場，因此當她在機場候機室等候時，驚覺適逢雙11，故決定拿出手機網購。（圖片來源：微博@西部决策） 沒料到最後買得太投入而未有留意時間，最後導致航班一早已飛走。（圖片來源：微博@西部决策） 她事後解釋自己當時之所以那麼專注，全因「過了今晚雙十一就結束了」。（圖片來源：微博@西部决策）

網民嘲笑事主抵死 搞笑留言：馬雲或成最大嬴家

在事主於機場跪地痛哭的照片流出，兼得悉釀成是次慘劇的原因後，引來大批網民留言嘲諷，大批網民笑稱不少人都像事主一樣「淘上癮」、「沒有最On X,只有更.....」，更揶揄她「洗咩喊呢～再網購機票一張咪得囉」、「快啲轉做搶機票」。亦有網民搞笑留言，先是貼出淘寶的老細馬雲的照片，然後直指「馬雲又嬴」、「遠離淘寶身心健康，今日起停止包養馬雲」。

 

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（圖片來源：Facebook@淘寶開心share） （圖片來源：Facebook@淘寶開心share） （圖片來源：微博@鄉村教師代言人-馬雲）
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