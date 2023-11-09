網上熱話｜內地女飯後無錢埋單 遇上善良大叔代付款兼講1說話感動眾人：港人素質高

不時都會看到有內地網民在來港旅遊後，於網上分享不快經歷，大多與港人對他們態度平平相關，更有部分內地人認為自己因為講普通話，因而容易被港人歧視。惟總不能「一竹篙打一船人」，只因每個人都有不同的性格，而各地所做的事均與地方無關。早前，一位內地女生就在網上分享自己來港食飯的經歷，直指自己在飯後驚覺身上已沒有任何現金，幸好遇上一位極度善良的香港大叔，幫她付款解決燃眉之急外，更講1說話感動一眾內地網民，獲大批網民大讚「港人素質真是高」！

內地女幫襯香港麵店 飯後無現金付款超尷尬 早前，一位內地女就在社交平台分享自己來港食飯時的經歷。她表示自己早前到一間麵店吃晚餐，惟在埋單時卻被店員告知店內只收現金，當時身上身無分文的她曾問「能不能付八達通」，後被「臉色鐵青的老闆嚴辭拒絕」。本來她想先「把包押在店裡，去附近的atm取錢」，然而老闆亦以「馬上打烊」為由拒絕，並提議她「找店裡的食客換錢」。發文者指在老闆給出建議後，即時主動「敲了敲一位香港叔的桌子問他能不能換錢給我」，整個場面頗為尷尬。

善良香港大叔代付款 1句說話感動內地網民 幸好老闆所「睇中」的香港大叔十分善良，在聽說要借錢給發文者後即時答應，「說著就立刻打開錢包，看我小票上寫著$110，就掏出兩張紙幣遞到我手裡」。當時發文者即向大叔索要微信，期望能在微信上還錢，大叔表示可以按照人民幣與港幣的匯率計算，惟因「掃收款碼」時出現了技術問題，大叔更多次提議「就當我請你，你走吧」。最後發文者成功向大叔還款，二人亦加了微信好友，事後發文者發微信對大叔道謝指「實在非常非常感謝您，祝您晚飯愉快」，而大叔亦窩心地回應「小意思。非常高興認識你。希望你喜歡香港，下次有機會再見！Keep in touch」，並附上一個心形emoji。