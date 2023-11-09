熱門搜尋:
床蝨 騙案 圍方 雙11 三吉彩花 佳子公主 白日之下 叱咤2023 區議會選舉2023 流感 MIRROR 冰上火花 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 林襄 NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 福島核污水 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 免費機票 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-09 14:00:00

網上熱話｜內地女飯後無錢埋單 遇上善良大叔代付款兼講1說話感動眾人：港人素質高

分享：
網上熱話｜內地女飯後無錢比遇上善良大叔 代付款兼講1說話感動眾人：港人素質高

網上熱話｜內地女飯後無錢比遇上善良大叔 代付款兼講1說話感動眾人：港人素質高

不時都會看到有內地網民在來港旅遊後，於網上分享不快經歷，大多與港人對他們態度平平相關，更有部分內地人認為自己因為講普通話，因而容易被港人歧視。惟總不能「一竹篙打一船人」，只因每個人都有不同的性格，而各地所做的事均與地方無關。早前，一位內地女生就在網上分享自己來港食飯的經歷，直指自己在飯後驚覺身上已沒有任何現金，幸好遇上一位極度善良的香港大叔，幫她付款解決燃眉之急外，更講1說話感動一眾內地網民，獲大批網民大讚「港人素質真是高」！

一位內地女生就在網上分享自己來港食飯的經歷，直指自己在飯後驚覺身上已沒有任何現金，幸好遇上一位極度善良的香港大叔。（圖片來源：電影《三人行》劇照）

一位內地女生就在網上分享自己來港食飯的經歷，直指自己在飯後驚覺身上已沒有任何現金，幸好遇上一位極度善良的香港大叔。（圖片來源：電影《三人行》劇照）

內地女幫襯香港麵店 飯後無現金付款超尷尬

早前，一位內地女就在社交平台分享自己來港食飯時的經歷。她表示自己早前到一間麵店吃晚餐，惟在埋單時卻被店員告知店內只收現金，當時身上身無分文的她曾問「能不能付八達通」，後被「臉色鐵青的老闆嚴辭拒絕」。本來她想先「把包押在店裡，去附近的atm取錢」，然而老闆亦以「馬上打烊」為由拒絕，並提議她「找店裡的食客換錢」。發文者指在老闆給出建議後，即時主動「敲了敲一位香港叔的桌子問他能不能換錢給我」，整個場面頗為尷尬。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

善良香港大叔代付款 1句說話感動內地網民

幸好老闆所「睇中」的香港大叔十分善良，在聽說要借錢給發文者後即時答應，「說著就立刻打開錢包，看我小票上寫著$110，就掏出兩張紙幣遞到我手裡」。當時發文者即向大叔索要微信，期望能在微信上還錢，大叔表示可以按照人民幣與港幣的匯率計算，惟因「掃收款碼」時出現了技術問題，大叔更多次提議「就當我請你，你走吧」。最後發文者成功向大叔還款，二人亦加了微信好友，事後發文者發微信對大叔道謝指「實在非常非常感謝您，祝您晚飯愉快」，而大叔亦窩心地回應「小意思。非常高興認識你。希望你喜歡香港，下次有機會再見！Keep in touch」，並附上一個心形emoji。

 

幸好老闆所「睇中」的香港大叔十分善良，在聽說要借錢給發文者後即時答應，「說著就立刻打開錢包，看我小票上寫著$110，就掏出兩張紙幣遞到我手裡」。（圖片來源：電影《月滿軒尼詩》劇照） 當時發文者即向大叔索要微信，期望能在微信上還錢，大叔表示可以按照人民幣與港幣的匯率計算，惟因「掃收款碼」時出現了技術問題，大叔更多次提議「就當我請你，你走吧」。（圖片來源：小紅書） 發文者指是次經歷令她十分感動，更指「走出店門的時候我感覺眼淚都要掉出來了，這個叔叔真的太善良了，明明是我自己的粗心大意給人添了麻煩，他非但沒有責怪我，還為我解了燃眉之急，甚至暖心安慰」。（圖片來源：小紅書）

港人獲讚素質高：大部分都很nice又熱情

發文者指是次經歷令她十分感動，更指「走出店門的時候我感覺眼淚都要掉出來了，這個叔叔真的太善良了，明明是我自己的粗心大意給人添了麻煩，他非但沒有責怪我，還為我解了燃眉之急，甚至暖心安慰」。事後引來大批網民熱議，有內地網民指「小紅書經常有人罵香港人素質低，但我覺得他們素質普遍很高，很有禮貌，尊重人」，又指港人「大部分很nice又熱情」，更有網民揚言「如果香港人素質都低就沒有素質高的了」。

 

Ad Block
（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受