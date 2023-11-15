網上熱話｜內地女飲奶茶後頭暈心悸 揭內地奶茶店為吸客加1成分：奶味會更香濃

內地女飲奶茶後頭暈心悸 揭內地奶茶店為吸客加1成分：奶味會更香濃

內地女幫襯奶茶店 飲完突然頭暈心悸 不少人都鍾情飲奶茶，雖然奶茶和咖啡都是傷胃的飲料之一，但仍然有很多人為之而瘋狂，更揚言飲開會「有條癮」。早前，江蘇省一名女子如常幫襯一間位於常州市的奶茶飲品店，豈料她在喝下奶茶後突然感到身體十分不適，並陸續出現心悸、頭暈、肚痛等徵狀。事主事後就向該區市民監管部門求助，有關部門接報前往涉事店舖取走飲品樣本調查​​，事後竟然有驚人發現！

揭內地奶茶店為吸客加1成分 嚴重會產生輕生念頭 當局調查涉事店舖出售的「YSO Majic奶茶」後，發現成分內含有違禁藥品「西布曲明」（Sibutramine），並收走店鋪內52盒和散裝14包的「YSO Majic奶茶」作後續跟進。據本港衞生署資料，「西布曲明」為列為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下第1部毒藥。它曾用於抑壓食慾，但由於會增加心血管疾病風險，故此2010年11月起含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。西布曲明帶有多種副作用，包括頭痛、口乾、便秘及失眠等；有報告則指西布曲明與精神心理徵狀有關，病徵包括抑鬱焦慮、恐慌及思覺失調，最嚴重甚至會令人產生輕生念頭。