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生活
2023-11-15 17:00:00

網上熱話｜內地女飲奶茶後頭暈心悸 揭內地奶茶店為吸客加1成分：奶味會更香濃

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內地女飲奶茶後頭暈心悸 揭內地奶茶店為吸客加1成分：奶味會更香濃

內地女飲奶茶後頭暈心悸 揭內地奶茶店為吸客加1成分：奶味會更香濃

內地女幫襯奶茶店 飲完突然頭暈心悸

不少人都鍾情飲奶茶，雖然奶茶和咖啡都是傷胃的飲料之一，但仍然有很多人為之而瘋狂，更揚言飲開會「有條癮」。早前，江蘇省一名女子如常幫襯一間位於常州市的奶茶飲品店，豈料她在喝下奶茶後突然感到身體十分不適，並陸續出現心悸、頭暈、肚痛等徵狀。事主事後就向該區市民監管部門求助，有關部門接報前往涉事店舖取走飲品樣本調查​​，事後竟然有驚人發現！

 

（圖片來源：Unsplash@Roaslind Chang）

（圖片來源：Unsplash@Roaslind Chang）

揭內地奶茶店為吸客加1成分 嚴重會產生輕生念頭

當局調查涉事店舖出售的「YSO Majic奶茶」後，發現成分內含有違禁藥品「西布曲明」（Sibutramine），並收走店鋪內52盒和散裝14包的「YSO Majic奶茶」作後續跟進。據本港衞生署資料，「西布曲明」為列為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下第1部毒藥。它曾用於抑壓食慾，但由於會增加心血管疾病風險，故此2010年11月起含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。西布曲明帶有多種副作用，包括頭痛、口乾、便秘及失眠等；有報告則指西布曲明與精神心理徵狀有關，病徵包括抑鬱焦慮、恐慌及思覺失調，最嚴重甚至會令人產生輕生念頭。

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

為奶味更濃冒險 港網民嘲諷：內地嘢預咗啦

在發現涉事店舖的奶茶內含有西布曲明後，涉事店主對此亦直認不違，不但承認主動於奶茶內加入西布曲明，更坦言目的是為了讓奶茶「口味變好」、「奶味更濃郁」，吸引顧客持續購買。報導出街後引來不少網民熱議，大批香港網民就表示內地對食品的監管較香港寬鬆，「國內食物和其他都無香港咁有管制，佢地乜都夠膽死，真係要諗吓先好制​​」、「內地食安問題屢見不鮮​​」，又重提以往發現過的食安問題，例如「麻辣火煱湯底加罌粟殼」、「豬骨煲加一滴香」等等。有網民更​​嘲諷指內地食品出事「預咗啦​​」、「你地唔係依家先知呀嗎？​​」

 

（圖片來源：Facebook@香港珍珠奶茶關注組） （圖片來源：Facebook@香港珍珠奶茶關注組）
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