網上熱話｜內地女香港街頭偶遇炒粉檔 大讚70蚊牛河惹味 網民卻因1事鬧爆：你累死人！

內地女香港街頭偶遇炒粉檔 大讚70蚊牛河惹味 網民卻因1事鬧爆：你累死人！

香港的街頭小食受眾人喜愛，不論是魚蛋燒賣又或是碗仔翅、魚肉湯，款款都會有自己的Fans，有時耐無食更會心掛掛。其實以往香港街頭有不少專賣以上小食的攤檔，但後來因為衛生和牌照問題，稱為「走鬼檔」的臨時小食店早已買少見少。早前，一位內地女就在香港偶遇這類型的走鬼檔，驚喜的她不但以70元幫襯一份即叫即炒的河粉，更興奮地拍片與眾人分享，最後竟反被網民鬧爆！

內地女香港街頭遇走鬼檔 地道小食應有盡有 香港的走鬼檔買少見少，能否遇上全靠運氣，就算真的碰到，一遇到小販管理隊執法亦即時雞飛狗走。早前，一位內地女生來港時，就驚喜地偶遇正在開檔的小販，只見她興奮地表示這種走鬼檔是「城市中的煙火氣」和「平價美食」。從她所分享的影片中，可見該小販檔有齊大部分地道小食，例如串燒、雞翼、雞腎、牛肚等小食，亦有即叫即炒的鑊氣炒粉麵。

幫襯70蚊即炒牛河 大讚有鑊氣兼抵食 事主在看到小販檔之後，即時上前詢問「有咩食」，而檔主亦表明當天未有供應串燒，推薦事主買即炒粉麵。事主於是選擇了炒河粉，加配了牛肚作配菜，而檔主亦主動送了兩粒豬大腸供事主試食，最後盛惠港幣70元。雖然一份只有外賣的炒河粉要70元略嫌昂貴，但事主就大讚份量多及煙火氣十足，有「90年代港劇裡的畫面，還挺有香港風味的」。