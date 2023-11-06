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生活
2023-11-06 14:00:00

網上熱話｜內地女香港買外賣被物價嚇窒 10條菜心盛惠$130港人唔驚訝：無人叫你食呢間

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網上熱話｜內地女香港買外賣被物價嚇窒 10條菜心盛惠$130港人唔驚訝：無人叫你食呢間

網上熱話｜內地女香港買外賣被物價嚇窒 10條菜心盛惠$130港人唔驚訝：無人叫你食呢間

香港地的物價一向高企，因此有不少人鍾情北上消費，貪內地的物價較便宜之外性價比又較高。早前，有內地女生來港旅遊時，就因想外賣一餐晚餐，卻沒想到買幾個餸已叫價$1,600而令她大為震驚。從事主分享的照片中，可見她大概買了6個餸，其中一個更是盛惠$130的10條菜心，令她不禁高呼「香港食物價錢嚇死我了」。惟當港人得知她的外賣從何而來之後，均紛紛表示「唔驚訝」，更指「無人叫你食呢間」，揚言「又要食富豪飯堂又要呻貴」！

早前，有內地女生來港旅遊時，就因想外賣一餐晚餐，卻沒想到買幾個餸已叫價$1,600而令她大為震驚。（圖片來源：JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

早前，有內地女生來港旅遊時，就因想外賣一餐晚餐，卻沒想到買幾個餸已叫價$1,600而令她大為震驚。（圖片來源：JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

內地女幫襯香港食肆買外賣 一餐晚餐盛惠$1,600

香港的物價雖然貴，但其實在飲食之上仍然有很多不同的選擇，視乎大家想吃甚麼價位和種類的食物。早前，一位內地女生就在來港旅遊時，大呻香港的食物價錢極貴，全因她到一間餐廳打算買外賣做晚餐，沒想到竟花了港幣$1,600元！從她分享的照片中，可見她買了燒鵝、叉雞、枝竹班腩、炸豆腐，以及菜心，這些本應都是香港平民的飯餸，因而埋單時要$1,600，令事主不禁高呼「香港食物價錢嚇死我了」。

 

這些本應都是香港平民的飯餸，因而埋單時要$1,600，令事主不禁高呼「香港食物價錢嚇死我了」。（圖片來源：小紅書）

這些本應都是香港平民的飯餸，因而埋單時要$1,600，令事主不禁高呼「香港食物價錢嚇死我了」。（圖片來源：小紅書）

崩潰呻香港物價超恐怖 10條菜心盛惠$130

事主崩潰稱香港的物價超恐怖，又強調她從該餐廳所購買的菜心中只有1條，而售價亦已達$130。這個恐怖的食飯經歷引來大批內地網民回應，有網民直指香港的物價「不是人住的」、「怪不得深圳周末到處是香港人，這價格夠深圳同樣的3餐」、「何止？起碼5餐」，更有人質疑事主「絕對被騙了」、「香港吃飯大多都是40-70港元內」。

 

事主崩潰稱香港的物價超恐怖，又強調她從該餐廳所購買的菜心中只有10條，而售價亦已達$130。（圖片來源：小紅書）

事主崩潰稱香港的物價超恐怖，又強調她從該餐廳所購買的菜心中只有10條，而售價亦已達$130。（圖片來源：小紅書）

港人得知餐廳後唔驚訝：無人叫你食呢間

在內地網民議論紛紛之際，有心水清的網民就發現事主所幫襯的餐廳其實是位於中環的「鏞記酒家」，因此大批港人得知餐廳後即時唔驚訝，直指「鏞記？ 那難怪了」、「原來是鏞記酒家，超級富豪才會去食的」、「去富豪飯堂…鏞記，唔被人劏到一頸血就奇了」，又指「無人叫你食呢間」、「誰會去鏞記買外賣啊？」、「人傻錢多吧」。

 

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有心水清的網民就發現事主所幫襯的餐廳其實是位於中環的「鏞記酒家」。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） 因此大批港人得知餐廳後即時唔驚訝，直指「鏞記？ 那難怪了」。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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