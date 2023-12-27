網上熱話｜內地女驚揭外套由貓毛製成 大批網民心痛留言：睇到貓形狀

內地女驚揭外套由貓毛製成 大批網民心痛留言：睇到貓形狀

不少環保人士早已抵制皮草多年，全因為了製作服飾而耗費動物的性命，絕對不是一件可取之事，因而現時很多大品牌早已放棄製作和生產皮草相關服飾，並改用其他物料代替。不過，有時一些無良商人仍會用不法途徑取得動物的皮毛，並用低成本方式轉售賺錢。早前，一位內地女生就指自己收到一件由長輩所贈的外套，而她認為外套上的毛由貓貓毛髮製成，因而發文求助。不少網民紛紛留言貼出更多疑似用貓毛所製的外套，更心痛留言指這些外套甚至能夠「看到貓咪的形狀」。

內地女收長輩禮物 懷疑外套由真貓毛製成 不時都會看到有人質疑服飾的用料，例如一直有云早年曾風靡一時的兔兔掛飾，其柔軟順滑的毛由真兔毛製成，而近日亦有指警方在杭州攔截了一輛裝著950隻貓、17隻狗的貨車，疑似是不法商人賺錢的工具。早前，一位內地女生就因為看到以上新聞，因而開始懷疑家中長輩所贈的毛毛外套正由貓貓毛所製。

網民留言分享實物圖 真皮草極殘忍 大批網民紛紛貼出實物圖，有網民指曾經看到一個小朋友身上穿著一件毛毛外套，而外套的光澤、毛色和花紋均與真貓貓極度相似，有網民更留言指「甚至能看到貓咪的形狀」。另一網民就表示曾收到一個毛絨狐狸造型的袋子，惟帶回家後家中的小狗「不停的聞」，事後更「發現鼻子的鼻紋是真的，是狐狸頭的皮草包」。而事主在聽完眾人的分析後，亦深信家中外套由真正貓毛所製，並無奈指「現在能做的就是以後別買，沒有買賣就沒有傷害。家裡有毛孩子的看好它們別讓它們走丟了」。