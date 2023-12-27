熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-27 18:30:00

網上熱話｜內地女驚揭外套由貓毛製成 大批網民心痛留言：睇到貓形狀

分享：
內地女驚揭外套由貓毛製成 大批網民心痛留言：睇到貓形狀

內地女驚揭外套由貓毛製成 大批網民心痛留言：睇到貓形狀

不少環保人士早已抵制皮草多年，全因為了製作服飾而耗費動物的性命，絕對不是一件可取之事，因而現時很多大品牌早已放棄製作和生產皮草相關服飾，並改用其他物料代替。不過，有時一些無良商人仍會用不法途徑取得動物的皮毛，並用低成本方式轉售賺錢。早前，一位內地女生就指自己收到一件由長輩所贈的外套，而她認為外套上的毛由貓貓毛髮製成，因而發文求助。不少網民紛紛留言貼出更多疑似用貓毛所製的外套，更心痛留言指這些外套甚至能夠「看到貓咪的形狀」。

早前，一位內地女生就指自己收到一件由長輩所贈的外套，而她認為外套上的毛由貓貓毛髮製成，因而發文求助。（圖片來源：小紅書）

早前，一位內地女生就指自己收到一件由長輩所贈的外套，而她認為外套上的毛由貓貓毛髮製成，因而發文求助。（圖片來源：小紅書）

內地女收長輩禮物 懷疑外套由真貓毛製成

不時都會看到有人質疑服飾的用料，例如一直有云早年曾風靡一時的兔兔掛飾，其柔軟順滑的毛由真兔毛製成，而近日亦有指警方在杭州攔截了一輛裝著950隻貓、17隻狗的貨車，疑似是不法商人賺錢的工具。早前，一位內地女生就因為看到以上新聞，因而開始懷疑家中長輩所贈的毛毛外套正由貓貓毛所製。

 

而近日亦有指警方在杭州攔截了一輛裝著950隻貓、17隻狗的貨車，疑似是不法商人賺錢的工具。（圖片來源：小紅書） 早前，一位內地女生就因為看到以上新聞，因而開始懷疑家中長輩所贈的毛毛外套正由貓貓毛所製。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

網民留言分享實物圖 真皮草極殘忍

大批網民紛紛貼出實物圖，有網民指曾經看到一個小朋友身上穿著一件毛毛外套，而外套的光澤、毛色和花紋均與真貓貓極度相似，有網民更留言指「甚至能看到貓咪的形狀」。另一網民就表示曾收到一個毛絨狐狸造型的袋子，惟帶回家後家中的小狗「不停的聞」，事後更「發現鼻子的鼻紋是真的，是狐狸頭的皮草包」。而事主在聽完眾人的分析後，亦深信家中外套由真正貓毛所製，並無奈指「現在能做的就是以後別買，沒有買賣就沒有傷害。家裡有毛孩子的看好它們別讓它們走丟了」。

 

網民留言分享實物圖 真皮草極殘忍 大批網民紛紛貼出實物圖，有網民指曾經看到一個小朋友身上穿著一件毛毛外套，而外套的光澤、毛色和花紋均與真貓貓極度相似。（圖片來源：小紅書） 有網民更留言指「甚至能看到貓咪的形狀」。（圖片來源：小紅書） 而事主在聽完眾人的分析後，亦深信家中外套由真正貓毛所製，並無奈指「現在能做的就是以後別買，沒有買賣就沒有傷害。家裡有毛孩子的看好它們別讓它們走丟了」。（圖片來源：Unsplash@Amber Kipp）

有人質疑真皮草成本太高 網民反斥：貓貓成本才低

雖然事主以及大批網民已深信外套由真貓毛所製，惟有網民就質疑用真貓毛的話成本未免太高，「你們知不知道大部分毛絨的衣服都是聚酯纖維的，用貓毛這件衣服得賣5000甚至五萬以上才有價值，因為成本太高了。就連羊毛衫都有人說2000才能買到真的」，引來大批網民反駁指「猫猫皮不貴，本來就是無本買賣，收購價很低」、「這種毛也只能是偷來的或是流浪貓的吧」。

 

Ad Block
（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受