網上熱話｜內地女驚見港大叔組團北上掃貨 深圳華強北成最新熱點 網民：全部山寨

不時聽到有人形容現時香港和內地的身分互換，只因疫情前經常有大批內地人來港掃貨，一車車奶粉、護膚品、驅風油等運上內地廣發親朋，然而疫情後情況大逆轉，改為大批港人北上爆買，一車車零食、日用品帶回香港送禮自用。早前有內地女生路過位於深圳華強北的批發商時，驚見大批香港大叔組團買鞋，引來大批網民慨嘆香港與內地現時的情況是「30年河東30年河西」。

自從疫情後兩地再次通關，大批香港人鍾情北上吃喝玩樂，令本地不少食肆、零售業等大受影響，經濟越來越差。以為相約北上的大數是家庭或一班女人到內地美容、美甲，但原來香港的大叔們亦開始組團北上掃貨！早前有內地女生在社交平台上發文，指自己在深圳華強北吃飯後，路過批發市場時，驚見有一班香港大叔正興高采烈地試鞋買鞋，令她大開眼界。

疑似全部山寨貨 揚言因1事認為港人入侵內地

事主指自己在同一個批發市場亦有收獲，買了一對「山寨crocs」，亦有網民指華強北專賣山寨貨，慨嘆現時的港人要專程北上買假貨。事主及部分內地網民直指現時「香港人全面侵占深圳」、「真的時代變了」、「香港人怎麼突然開始意識到深圳的好了」，又指港人「一放假就往深圳跑」、「現在的深圳已經是當年的香港了，啥都比香港便宜」。惟有網民就坦言其實「香港人北上消費一直都有的」、「只不過不像現在這麼多媒體報道」，又揚言港人的消費水平遠不止簡單購物，「這二三十年來，也很多香港人在深圳，東莞，惠州中山等地買房」。