網上熱話｜內地女驚訝香港地鐵無安檢 掀兩地網民罵戰：都是井底之蛙

深圳和香港在地理位置上相差不遠，但彼此的生活習慣和文化仍有很多不同。以乘坐交通工具為例，內地乘客在地鐵入閘時，需要將隨身物品放在X光輸送帶上，乘客本人亦需要通過安檢方可上車，而香港則沒有此規例。一位內地女生早前來港旅遊時，就因為港鐵沒有安檢而感到十分驚訝，更掀起兩地網民的激烈罵戰！

內地女來港一日遊 港鐵入閘前想做1慣性舉動 內地和香港在生活習慣和文化上的差異多不勝數。早前一位內地女生在社交平台上發文，直指被香港交通工具的1個習慣嚇親。事主疑似由深圳來港一日遊，為了出行方便選擇乘搭港鐵，惟可能習慣了內地的地鐵在入閘時需要過安檢，因此事主坦言「坐地鐵的時候把包包都拿下了準備安檢」，與其他人造成強烈對比。

驚訝香港地鐵無安檢 車廂內打卡發文 事主先前不知道乘搭港鐵前不需要安檢，因此慣性將手袋拿下準備讓人檢查，後來得知香港未有此規則後，不禁驚訝發文表示「香港地鐵居然不用安檢，驚呆我了」，更配有超級驚訝的表情符號，可見對此感到十分震驚。而事主在上車後，亦有在港鐵車廂內打卡拍照，為是次經歷留念。