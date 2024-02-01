網上熱話｜內地女800蚊租尖沙咀酒店 列5大中伏位反被網民怒轟：自己唔識揀！

旅遊旺季時，一般的機票及住宿都會較平常昂貴，惟仍然有人希望能夠在異地與親朋好友共渡佳節，因此能力許可的情況下都會繼續行程。不過，早前就有內地女生在網上發文，苦呻自己在跨年期間來港旅遊，先是以800蚊一晚的價錢租住位於尖沙咀的房間，卻沒想到這個價錢的房間竟然環境惡劣，更列出5大中伏位。有網民就分享來港住宿的更慘經歷，形容香港的住宿「五星價錢監獄條件」，反被部分網民怒轟「你唔識揀！」

內地女來港旅遊 800蚊高價租住尖沙咀酒店 早前，一位內地女在社交平台發長文，控訴來港旅遊期間的住宿環境十分惡劣。她在去年12月尾時與朋友到香港旅遊，當時就用「800多一晚」租住了位於尖沙咀「美麗都大廈」的房間，惟原本以為這個價錢所租住的房間理應有不錯的環境，豈料不但空間「超級小」、「沒有窗」，更列出5大中伏位，令她到香港的旅遊體驗十分不愉快。

慘列5大中伏位 崩潰指女仔住好危險 事主除了表示房間細兼無窗外，又指「感覺床舖有點潮濕」，「也沒有洗漱用品」、「毛巾只有一條」，更揚言「房昌門都沒法反鎖」、「洗完頭沒有吹風機出去找房東」的時候，卻發現「一個男生就穿著內褲站在外面」。而最令她們不滿的，是房間的「樓下很多東南亞人」，事後更發現「這裡和重慶大廈挨著，有點危險的」，呼籲「女孩子一個人盡量不要來住」。