網上熱話｜內地家長不滿迪士尼廁所被封 ：害我小孩尿褲子！ 反被網民以1事齊嘲

有時人有三急起上來，真的會十分難受。若情況放在小朋友身上便可能更麻煩了，因此近日就有一名內地家長於網上大鬧香港迪士尼！原來因爲他帶小朋友去到明日世界的其中一個男洗手間時，才驚見三個「小便池」都被封了，而小朋友更疑似尿褲子。事件一岀，隨即引起一眾網民熱議，但似乎不論是中港兩地都因一事，一致認為該名家長無理取鬧。

內地家長網上臭罵迪士尼廁所需要維修 該名內地家長以「香港迪士尼管理這麼差了嗎？」為題，於網上大罵香港迪士尼的洗手間竟於星期天的晚上7點半壞了，他表示自己問了洗手間的清潔員三次，他才回答說壞了。他強調迪士尼有那麼多小朋友排隊去洗手間，結果是等著尿褲子，直言是「可笑至極，成年人是沒有任何問題，走幾個小時排隊幾個小時都可以， 週末來迪士尼的小朋友特別多，小朋友的家長不知道男洗手間不能用吧，你們可以門口標示小便池暫停使用，晚上八點多煙火，7點多洗手間已經排了很多人了，有憋不住的小朋友就尿在褲子和洗手間裡面了。 」

文末強烈譴責迪士尼：認識自身問題！ 他更於最後強烈譴責迪士尼需要認識自身問題，直言「香港迪士尼整個洗手間小便鬥全部壞掉是正常現象？ 可能真是我期望太高。 人身攻擊、歧視和地域黑真無法解決問題，認識自身問題，最佳化方案，解決問題不就行了。」