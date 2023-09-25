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生活
2023-09-25 17:01:16

網上熱話｜內地家長不滿迪士尼廁所被封 ：害我小孩尿褲子！ 反被網民以1事齊嘲

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該名內地家長以「香港迪士尼管理這麼差了嗎？」為題，於網上大罵香港迪士尼的洗手間竟於星期天的晚上7點半壞了。

該名內地家長以「香港迪士尼管理這麼差了嗎？」為題，於網上大罵香港迪士尼的洗手間竟於星期天的晚上7點半壞了。

有時人有三急起上來，真的會十分難受。若情況放在小朋友身上便可能更麻煩了，因此近日就有一名內地家長於網上大鬧香港迪士尼！原來因爲他帶小朋友去到明日世界的其中一個男洗手間時，才驚見三個「小便池」都被封了，而小朋友更疑似尿褲子。事件一岀，隨即引起一眾網民熱議，但似乎不論是中港兩地都因一事，一致認為該名家長無理取鬧。

他強調迪士尼有那麼多小朋友排隊去洗手間，結果是等著尿褲子。（圖片來源：小紅書）

他強調迪士尼有那麼多小朋友排隊去洗手間，結果是等著尿褲子。（圖片來源：小紅書）

內地家長網上臭罵迪士尼廁所需要維修

該名內地家長以「香港迪士尼管理這麼差了嗎？」為題，於網上大罵香港迪士尼的洗手間竟於星期天的晚上7點半壞了，他表示自己問了洗手間的清潔員三次，他才回答說壞了。他強調迪士尼有那麼多小朋友排隊去洗手間，結果是等著尿褲子，直言是「可笑至極，成年人是沒有任何問題，走幾個小時排隊幾個小時都可以， 週末來迪士尼的小朋友特別多，小朋友的家長不知道男洗手間不能用吧，你們可以門口標示小便池暫停使用，晚上八點多煙火，7點多洗手間已經排了很多人了，有憋不住的小朋友就尿在褲子和洗手間裡面了。 」

他表示自己問了洗手間的清潔員三次，他才回答說壞了。（圖片來源：小紅書） 他更於最後強烈譴責迪士尼需要認識自身問題。（圖片來源：小紅書）

文末強烈譴責迪士尼：認識自身問題！

他更於最後強烈譴責迪士尼需要認識自身問題，直言「香港迪士尼整個洗手間小便鬥全部壞掉是正常現象？ 可能真是我期望太高。 人身攻擊、歧視和地域黑真無法解決問題，認識自身問題，最佳化方案，解決問題不就行了。」

 

有網民更耐心為他解釋水喉壞了並不是一時三刻可修好，可是他還是堅持己見，認為迪士尼的洗手間不應壞掉。（圖片來源：小紅書）

有網民更耐心為他解釋水喉壞了並不是一時三刻可修好，可是他還是堅持己見，認為迪士尼的洗手間不應壞掉。（圖片來源：小紅書）

中港網民齊罵：你講下道理啦！

不少網民看後都一致認為該名內地家長無理取鬧，更有網民直接上傳了迪士尼明日世界明明有三個洗手間，加上雖便小便池壞了，但馬桶應該可正常便用，所以迪士尼才沒有把男洗手間整個封上。有網民更耐心為他解釋水喉壞了並不是一時三刻可修好，可是他還是堅持己見，認為迪士尼的洗手間不應壞掉。結果就有不少網民嘲諷他是想「攞著數」，更有人說「你可以用魔法修好它們啊，每個進園的大小朋友都被賦予魔法，你要好好使用，迪士尼的小便池就靠你維護啦」。

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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