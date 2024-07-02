網上熱話｜內地專才呻月入6萬生活一般 揚言香港職場適合1類人：她們能過得很好！

近年有不少人選擇移居外地，導致香港職場流失大批人才，受影響的大多是中高層職位。為減低人才流失的影響，政府近年一直希望能夠從內地引入專才，盼能補上現時不同行業的職位空缺，保持社會安定發展。不過早前一位來港發展近1年的內地男生就在社交平台上發文，直指在香港打工雖然月入6萬，但生活仍然過得非常一般，更揚言香港職場會特別適合1類人的加入，引來大批網民紛紛串爆留言！

內地專才來港發現1年 呻月入6萬生活一般 近年大批港人喜愛北上消費，大多因為香港賺錢深圳花，性價比更高。同時因為香港面臨人才流失的情況，在政府宣布從內地引入不同行業的專才後，不少內地人民紛紛來港發展，取得比內地更高的收入。不過早前一位來港發展近1年的內地男生就在社交平台發文，直指自己在港月入6萬，收入屬中產級別，但仍然覺得生活「過得好一般」，只因「薪資待遇比之前高了幾倍，但物價隨之也高」，香港的職場亦需要長時間慢慢適應。

香港職場好壞參半 揚言1類人能過得很好 事主表示自己選擇來港發展，全因「一是為了小孩更好的教育，二是因為在內地事業瓶頸期，想換了地方發展」，奈何香港的職場好壞參半，好處為「多數情況能到點下班」、「內地工作常常強制加班」、「香港下班就是徹底下班」，以及同事之間的「邊界感比較明確」。而壞處則因為事主不會說廣東話，令到他「總覺得挺難融入」身邊的同事。他亦明言表示香港職場特別適合「有事業心的女生」，只因「香港沒有年齡/婚育焦慮，也沒有性別歧視」、「有事業心的女生在這邊應該可以過得很好」。