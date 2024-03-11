網上熱話｜內地小學五年級英語題曝光 MC題4個都係答案 網民無奈：原來係考XX

內地小學五年級英語題曝光 MC題4個都係答案 網民無奈：原來係考XX

求學的壓力越來越大，只因學生需要面對的挑戰日益增多，加上有部分家長盼子女能夠嬴在起跑線，故在望子成龍心切的情況下，大多都要求子女做不同類型的練習，希望可以訓練他們的思維。早前，內地小學五年級的一道英文題目就在網上瘋傳，全因這看似簡單的選擇題中，竟然4個選項均可以是正確答案，令一眾網民十分無奈，更狠批現時的教育已經並非測試知識，而是考1能力。

內地小學五年級英語題曝光 網民聲稱做到好嬲 面對不同的競爭下，大部分人都會認為從小的教育十分重要，只因學校成績越好，所獲得的升學及求職機會都會相當提高。不過，有時學生在面對不同類型的挑戰和學術題目時，難免會感到困惑無助。早前，內地小學五年級程度的一道英文題目就在網上瘋傳，題目要求學生在「A. lemon」、「B. banana」、「C. mango」及「D. apple」中，選出「不同的一項」。雖然題目看似十分簡單，但卻令大批學生及網民紛紛聲稱這條題目是他們「做過最氣的題」！

MC題提供4個選項 竟然全部皆可是答案 題目要求學生選出4個之中不同的一項，但卻未有加以說明用以分辨的準則，因此在官方答案中，原來4個選項均可以是正確答案，只在乎學生如何解釋。選擇「A. lemon」因為「只有A是酸的，別的都是甜的」、答「B. banana」則因為「只有B是三個音節，別的都是兩個音節」。而「C. mango」因為「只有mango的復數可以加es，別的都只能加s」、「D. apple」則因為「只有apple是紅的或是綠的，別的都是黃的」。