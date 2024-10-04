網上熱話｜內地小朋友疑撞凹名貴展覽車 全球限量77部售300萬美金

帶小朋友出街真的需要格外留神，只因有時他們玩起上來可能難以控制，嚴重更有機會引起意外。日前，有網民到澳門永利皇宮酒店時，就疑似看到有正在展覽的名車被小朋友撞凹，引起大批網民關注。

網民遊澳門 驚見內地小朋友疑撞凹名貴展覽車 日前，有網民在社交平台上發文，直指自己在澳門一個展覽廳看到一單意外，疑似有一名內地小朋友在展品附近遊玩，但不慎撞落正在展出的名貴跑車上，該跑車更即時被撞凹。

澳門永利超跑展 Aston Martin One-77 被撞 凹 全球限量77部 據悉，涉事地點為澳門永利的展覽廳，最新的展期正在展出名為「澳門永利Wynn Signature夢幻超跑展」，場內不乏法拉利、McLaren、Aston Martin等名車超跑。而圖中疑被內地小朋友撞凹的名車，正是全球限量77輛的「Aston Martin One-77」，售價約300萬美元(約2,340萬港元），非常驚人。