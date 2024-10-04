帶小朋友出街真的需要格外留神，只因有時他們玩起上來可能難以控制，嚴重更有機會引起意外。日前，有網民到澳門永利皇宮酒店時，就疑似看到有正在展覽的名車被小朋友撞凹，引起大批網民關注。
網民遊澳門 驚見內地小朋友疑撞凹名貴展覽車
日前，有網民在社交平台上發文，直指自己在澳門一個展覽廳看到一單意外，疑似有一名內地小朋友在展品附近遊玩，但不慎撞落正在展出的名貴跑車上，該跑車更即時被撞凹。
澳門永利超跑展 Aston Martin One-77被撞凹 全球限量77部
據悉，涉事地點為澳門永利的展覽廳，最新的展期正在展出名為「澳門永利Wynn Signature夢幻超跑展」，場內不乏法拉利、McLaren、Aston Martin等名車超跑。而圖中疑被內地小朋友撞凹的名車，正是全球限量77輛的「Aston Martin One-77」，售價約300萬美元(約2,340萬港元），非常驚人。
大批網民極心涼：「唔顧小朋友嘅家長係要受啲教訓」
發文者表示，當時酒店負責人即時現身，並帶同小朋友的父親到其他地方商討事態，而母親則留在原地指責小朋友，事後亦有警察到場協助。不少網民在得知事件後，均表示大快人心，直指「呢啲唔顧小朋友嘅家長係要受啲教訓」、「全國唔洗一人一蚊都夠你賠」、「賣晒成村都賠唔起」，亦有人指「事實證明就算有欄，要欄嘅始終都係攔唔住啲細路」。