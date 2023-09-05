網上熱話｜內地少女來港茶餐廳內感動落淚 侍應1行為極暖心 內地網民大讚有人情味

自從開關以來，不時都會看到有內地人在社交平台分享來港遊玩的經歷，而大部分的體驗都未算太好，甚至更有內地網民稱現時連港人都不想再留港消費，從而令深圳常常迫滿人。不過，一位22歲的內地女生就明言要在一片負面聲音中為香港「說實話」，只因她早前來港時遇上好人好事，更被茶餐廳侍應的舉動感動，直接淚灑茶餐廳，而其他內地網民亦紛紛表示有共嗚，直指香港人其實「好有人情味」！

22歲內地女來港遇上好人好事 發文指要為香港「說實話」 早前，一位22歲內地女生在小紅書發文，她以「在香港餐廳沒忍住一個人哭了出來」為題，分享自己在香港一間餐廳小店的感動經歷。可能因為近來不少內地遊客分享的香港遊記均有不太愉快的經歷，例如因為不懂說廣東話而被歧視等，所以這位女生在文章開首就明言自己要用「微薄的聲音在罵香港=流量的聲浪中說點實話」，更指大家要在「不帶著有色眼鏡和刻板印象」的前提下，看看她作為一個22歲「完全不懂粵語」的女孩在香港有甚麼真實經歷。

茶餐廳一幕極暖心 侍應姐姐1舉動令她感動落淚 她分享自己一晚在一間餐廳小店內吃飯時，因為失手而倒瀉了一杯只喝了3口的港式奶茶，「一瞬間滿桌子都流滿了奶咖色的液體還有冰塊，沙發上和地上都有，我尷尬到滿臉通紅，像個犯了錯的孩子」。而兩位「幾乎不會說普通話」的侍應當時馬上趕到她的身邊，用肢體語言安慰她「沒有關係」、「沒事的」，隨後又安排她換到旁邊的桌子，然後送了一杯新的奶茶給她，過程中能看到戴著口罩的侍應「笑意從眼角蔓延出來」、「叫我喝這杯新的，旁邊的衛生他們會收拾」。發文者表示侍應的這些行為令她感到十分暖心，更「真切感受到了自己愛這個地方，像愛我的故鄉一樣」。