網上熱話｜內地年輕人興起養「芒果核」 日日梳毛「毛茸茸手感很好」

有毛就可以做寵物？內地年輕人最近興起養「芒果核」的熱潮，全因「毛茸茸手感很好」，他們將吃完的芒果籽曬乾後，天天梳毛，認為毛茸茸的觸感如飼養貓狗般療癒，更有人為兩隻「寵物」撰寫「芒果核日記」，記錄「成長」過程。有網民大讚比養貓養狗便宜得多，亦不會有棄養問題，但亦有人抨擊是不務正業，「說好聽叫精神寄托，不好聽就是太閒。」

簡單 4 步養出「芒果核」 要成為芒果核「飼主」並不簡單，有網友就大方分享如何養出「白色毛球」的心得：首先要揉搓沖洗，去除多餘的芒果果肉，接著需用牙刷將果核刷至無顏色殘留，而使用吹風機吹乾時，仍要持續梳毛，避免黏住，最後將果核置於太陽底下「正反面」曝曬，直至完全乾燥，避免發霉，有需要時更可用剪刀修剪芒果毛。 即睇「芒果核寵物」的製成方法 👇🏻👇🏻👇🏻 ：

毛茸茸手感好 緩解壓力 有養核網民表示，芒果核洗乾淨後的毛茸茸手感很好，摸起來可緩解壓力，而毛茸茸的特性亦讓他們體驗到如飼養貓狗的快樂。更有網友將飼養的2粒芒果核取名為「大毛」和「二毛」，甚至在小紅書上分享「芒果核日記」，至今已更新到第11篇。

網民：沒有棄養問題 對於這股養「芒果核」熱潮，有網民抨擊這是「不務正業、吃飽太閒」，「出去走走都比這愛好強。」但也有許多網民認為無需指責他人的喜好，更想試一下養「芒果核」，「剛好買了幾個芒果，回家試試去，心動了」、「這寵物好！不費人不費錢，適合我」、「很好，沒有棄養的問題！」、「我也好想刷毛！」、「有沒有衣服或配件甚麼的？」、「我媽說也好，起碼不會一直看手機。」