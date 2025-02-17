網上熱話｜內地新興陪購師一職 帶客戶行名店買衫 3小時即賺4位數！

自從社交平台興起後，出現新興行業愈來愈多，到處都有商機，近日內地就興起「陪購師」一職，意指顧客在陪購師的陪同下購物，並由他們提供購買和穿搭意見。據悉，要陪購師陪同行街的收費一啲都唔平，短短3個鐘就盛惠4位數字，真係少啲財力都唔得！

內地新興陪購師一職 近日，小紅書出現不少以「陪購師」自居的人士，有指這個職業是近年的新興行業，由一些自稱有時尚觸覺或相關背景的人士擔任，可以陪同顧客購物的同時，亦會向對方提供穿搭意見。

帶客戶行名店買衫 從其中一個較多粉絲的陪購師帳戶中，可見不少女性客戶都主動尋求協助。當中包括一位現年28歲，在英國讀博士的女生。該名女生的購物預算為港幣10萬元，而陪購師就因應這個預算，帶她到位於海港城的名店購物，戰利品包括Chanel平底鞋及牛仔短褲等。

3小時盛惠XXXX元 網民：咁都得 據悉，要陪購師陪伴行街3小時，收費為$6,000人民幣(約港幣6,400)，而陪購師本人就認為物有所值，只因她可令顧客獲得「一個更加豐富多元的衣櫥」、「一種更加自信的生活態度」、「一系列提升形象的實用技巧」，以及「一段難忘的個性化購物體驗」。雖然如此，部分網民就認為這個行業較無謂，而且目標顧客群僅針對有錢人，「唔係太關我地事」。