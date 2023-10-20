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生活
2023-10-20 19:00:00

網上熱話｜內地母呻送子女來港讀書壓力大 敗走返鄉繼續學業4條件超難符合

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網上熱話｜內地母呻送子女來港讀書壓力大 敗走返鄉繼續學業4條件超難符合

網上熱話｜內地母呻送子女來港讀書壓力大 敗走返鄉繼續學業4條件超難符合

不少有能力的內地父母都傾向送子女到香港讀書，因此每日都會有很多跨境學童自己往返深圳和香港，又或是父母索性親自舉家搬到香港生活，期望小朋友能夠盡量適應和融合香港的教育環境。不過，有內地父母就因為難以承受子女在港讀書的壓力，最終仍是要敗走回鄉。有網民分享指一位內地母親的一對子女本來在香港讀書，二人分別在「名校」讀到六年級和四年級，惟因香港讀書的門檻太高，令她難以再讓子女留港讀書，只好敗走回鄉繼續學業。她無奈稱送子女來港讀書無疑是對家長的「考驗」，而很多內地網民在看到後亦紛紛表示有同感。

有網民分享指一位內地母親的一對子女本來在香港讀書，二人分別在「名校」讀到六年級和四年級，惟因香港讀書的門檻太高，令她難以再讓子女留港讀書。（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

有網民分享指一位內地母親的一對子女本來在香港讀書，二人分別在「名校」讀到六年級和四年級，惟因香港讀書的門檻太高，令她難以再讓子女留港讀書。（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

內地母親送子女來港讀書 3原因致最終敗走返鄉

早前，一位教育博主分享自己的所見所聞，直指自己早前與一位內地母親聊天時，得知她的一對子女明明在香港一所名校內讀書，兩名子女分別讀到六年級和四年級，亦收到香港新加坡國際學校的offer，本應前途一片光明。惟這位內地母親卻表示自己要帶子女返鄉繼續學業，只因她認為讓子女在香港讀書的苦況「一言難盡」，後來才得知她主要因為「經濟不穩定」、「兩個孩子在港的開支壓力」，以及「文化融入不如意」，最終只好向現實低頭，萌生退意。

 

早前，一位教育博主分享自己的所見所聞，直指自己早前與一位內地母親聊天時，得知她的一對子女明明在香港一所名校內讀書，兩名子女分別讀到六年級和四年級，亦收到香港新加坡國際學校的offer，本應前途一片光明。（圖片來源：小紅書） 這位內地母親卻表示自己要帶子女返鄉繼續學業，只因她認為讓子女在香港讀書的苦況「一言難盡」。（圖片來源：小紅書）

苦呻香港讀書門檻高 力數4大超難符合條件

發文者指雖然宏觀所有學習和環境因素，香港仍然是一個很值得內地學童讀書的地方，耐何內地家庭送子女到港讀書的門檻高，更數出4大超難符合的條件。她表示內地父母想送子女來港讀書的話是需要門檻的，「一個是鈔能力，一個是身分問題」，又指「不管讀國際、私立還是官津，首選都是英文（教學為主）的學校」，加上「兩地的文化鴻溝很深」，而部分內地家長更有可能出現「執著名校光環」的情況，令小朋友在港的學業和生活變得更大壓力。

 

發文者指雖然宏觀所有學習和環境因素，香港仍然是一個很值得內地學童讀書的地方，耐何內地家庭送子女到港讀書的門檻高，更數出4大超難符合的條件。（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照） 她表示內地父母想送子女來港讀書的話是需要門檻的。（圖片來源：小紅書） 又指「不管讀國際、私立還是官津，首選都是英文（教學為主）的學校」，加上「兩地的文化鴻溝很深」，而部分內地家長更有可能出現「執著名校光環」的情況，令小朋友在港的學業和生活變得更大壓力。（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

坦言送子女到港讀書是「考驗」 內地網民有同感

發文者在文末直指內地家長送子女到港讀書無疑是「對家長的一種考驗」，又指這是一條「萬里長征之路」，勸喻家長們可以做一場送子女來港讀書的夢，「但是不能一直活在夢裡」。看完發文者的分享後，不少內地網民紛紛留言回應，有自稱是跨境學童家長的網民教路指要「知道我們需要的是甚麼，過程需要自己去消化」，亦有大批網民表示有同感，直指香港與內地的英語水平亦是家長需要考慮的一環，「對小朋友來說英語真的相差太遠了」、「還要擔心孩子會不會被老師和同學區別對待」、「粵語說不好也很困難」。有香港網民就揚言自己「不能理解跨境，每天浪費那麼多時間，不覺得值得」、「教育主要看原生家庭，在哪裡讀都一樣」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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