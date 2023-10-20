網上熱話｜內地母呻送子女來港讀書壓力大 敗走返鄉繼續學業4條件超難符合

不少有能力的內地父母都傾向送子女到香港讀書，因此每日都會有很多跨境學童自己往返深圳和香港，又或是父母索性親自舉家搬到香港生活，期望小朋友能夠盡量適應和融合香港的教育環境。不過，有內地父母就因為難以承受子女在港讀書的壓力，最終仍是要敗走回鄉。有網民分享指一位內地母親的一對子女本來在香港讀書，二人分別在「名校」讀到六年級和四年級，惟因香港讀書的門檻太高，令她難以再讓子女留港讀書，只好敗走回鄉繼續學業。她無奈稱送子女來港讀書無疑是對家長的「考驗」，而很多內地網民在看到後亦紛紛表示有同感。

內地母親送子女來港讀書 3原因致最終敗走返鄉 早前，一位教育博主分享自己的所見所聞，直指自己早前與一位內地母親聊天時，得知她的一對子女明明在香港一所名校內讀書，兩名子女分別讀到六年級和四年級，亦收到香港新加坡國際學校的offer，本應前途一片光明。惟這位內地母親卻表示自己要帶子女返鄉繼續學業，只因她認為讓子女在香港讀書的苦況「一言難盡」，後來才得知她主要因為「經濟不穩定」、「兩個孩子在港的開支壓力」，以及「文化融入不如意」，最終只好向現實低頭，萌生退意。

苦呻香港讀書門檻高 力數4大超難符合條件 發文者指雖然宏觀所有學習和環境因素，香港仍然是一個很值得內地學童讀書的地方，耐何內地家庭送子女到港讀書的門檻高，更數出4大超難符合的條件。她表示內地父母想送子女來港讀書的話是需要門檻的，「一個是鈔能力，一個是身分問題」，又指「不管讀國際、私立還是官津，首選都是英文（教學為主）的學校」，加上「兩地的文化鴻溝很深」，而部分內地家長更有可能出現「執著名校光環」的情況，令小朋友在港的學業和生活變得更大壓力。