網上熱話｜內地湧現2萬蚊生仔攻略 積極考慮為香港提高生育率 香港父母：請個陪月都3萬喎！

內地湧現2萬蚊生仔攻略 積極考慮為香港提高生育率 香港父母：請個陪月都3萬喎！

有見香港的生育率不斷下降，大批年輕夫婦亦指因為香港的社會環境和經濟原因，未有考慮生仔養育下一代的情況下，香港政府為了提高本港的出生率，今日公布一項生育政策，將為每一個新嬰兒派發2萬元的生育津貼。雖然大批港人就認為2萬蚊「太少」，未能提高他們生仔的意願，惟大批內地網民卻聞風而至，直指生一個有2萬元十分吸引，而小紅書上更開始湧現「生仔攻略」，不少內地網民更揚言如果生一個會派發2萬元的話，他們十分願意為香港的生育率出一分力！

香港政府2萬蚊生育津貼 港人擔心實行將後果重重 香港的生育率不斷下降，加上人口老化的問題，政府一直都在想方設法提高本港家庭的生育率。惟因為香港的社會大環境，以及養育孩子需要大筆金錢，因而大部分年輕夫婦均未有生小朋友的打算。有見及此，政府今日公布會為父母其中一方為香港永久居民的家庭提供津貼，每一個新嬰兒派發2萬元，意指每生一個就可以獲派2萬元。有網民就認為香港政府積極考慮鼓勵生育是一個好現象，但他們卻擔心真正實行後會帶來很多後果，包括大批內地人來港產子、假結婚，久而久之將出現與香港出生的小朋友搶福利的情況！

內地湧現大批生仔攻略 稱生仔可獲2萬元「好過無」 香港網民對於2萬元生育政策就未有太受落，惟消息一出後，大批內地網民卻聞風而至，小紅書上更已湧現大量「2萬元生仔攻略」，紛紛以「每名嬰兒或有望獲2萬元」、「香港生BB，出生即永居，還能拿2萬」等為題，發放與生仔津貼相關的資訊。有網民就指如果真的實施，一眾「龍寶寶」將成為第一批有份獲派2萬元的新嬰兒，因此有攻略指導如何「計啱日子生龍B」、「赴港產子流程」等等。亦有內地網民揚言生小孩後會派2萬元「好過無」，更指自己十分樂意幫助香港拉高生育率，可見大批內地網民已對香港的這項新福利虎視眈眈！