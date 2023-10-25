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2023-10-25 16:00:00

網上熱話｜內地湧現2萬蚊生仔攻略 積極考慮為香港提高生育率 香港父母：請個陪月都3萬喎！

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內地湧現2萬蚊生仔攻略 積極考慮為香港提高生育率 香港父母：請個陪月都3萬喎！

內地湧現2萬蚊生仔攻略 積極考慮為香港提高生育率 香港父母：請個陪月都3萬喎！

有見香港的生育率不斷下降，大批年輕夫婦亦指因為香港的社會環境和經濟原因，未有考慮生仔養育下一代的情況下，香港政府為了提高本港的出生率，今日公布一項生育政策，將為每一個新嬰兒派發2萬元的生育津貼。雖然大批港人就認為2萬蚊「太少」，未能提高他們生仔的意願，惟大批內地網民卻聞風而至，直指生一個有2萬元十分吸引，而小紅書上更開始湧現「生仔攻略」，不少內地網民更揚言如果生一個會派發2萬元的話，他們十分願意為香港的生育率出一分力！

而小紅書上更開始湧現「生仔攻略」，不少內地網民更揚言如果生一個會派發2萬元的話，他們十分願意為香港的生育率出一分力！（圖片來源：TVB《BB來了》劇照）

而小紅書上更開始湧現「生仔攻略」，不少內地網民更揚言如果生一個會派發2萬元的話，他們十分願意為香港的生育率出一分力！（圖片來源：TVB《BB來了》劇照）

香港政府2萬蚊生育津貼 港人擔心實行將後果重重

香港的生育率不斷下降，加上人口老化的問題，政府一直都在想方設法提高本港家庭的生育率。惟因為香港的社會大環境，以及養育孩子需要大筆金錢，因而大部分年輕夫婦均未有生小朋友的打算。有見及此，政府今日公布會為父母其中一方為香港永久居民的家庭提供津貼，每一個新嬰兒派發2萬元，意指每生一個就可以獲派2萬元。有網民就認為香港政府積極考慮鼓勵生育是一個好現象，但他們卻擔心真正實行後會帶來很多後果，包括大批內地人來港產子、假結婚，久而久之將出現與香港出生的小朋友搶福利的情況！

 

香港的生育率不斷下降，加上人口老化的問題，政府一直都在想方設法提高本港家庭的生育率。（圖片來源：TVB《BB來了》劇照） 惟因為香港的社會大環境，以及養育孩子需要大筆金錢，因而大部分年輕夫婦均未有生小朋友的打算。（圖片來源：TVB《BB來了》劇照）

內地湧現大批生仔攻略 稱生仔可獲2萬元「好過無」

香港網民對於2萬元生育政策就未有太受落，惟消息一出後，大批內地網民卻聞風而至，小紅書上更已湧現大量「2萬元生仔攻略」，紛紛以「每名嬰兒或有望獲2萬元」、「香港生BB，出生即永居，還能拿2萬」等為題，發放與生仔津貼相關的資訊。有網民就指如果真的實施，一眾「龍寶寶」將成為第一批有份獲派2萬元的新嬰兒，因此有攻略指導如何「計啱日子生龍B」、「赴港產子流程」等等。亦有內地網民揚言生小孩後會派2萬元「好過無」，更指自己十分樂意幫助香港拉高生育率，可見大批內地網民已對香港的這項新福利虎視眈眈！

 

惟消息一出後，大批內地網民卻聞風而至，小紅書上更已湧現大量「2萬元生仔攻略」。（圖片來源：小紅書） 有網民就指如果真的實施，一眾「龍寶寶」將成為第一批有份獲派2萬元的新嬰兒，因此有攻略指導如何「計啱日子生龍B」、「赴港產子流程」等等。（圖片來源：小紅書）

香港父母嫌2萬太少：請個陪月都3萬喎！

眼見內地網民大力支持2萬蚊生育政策，香港網民卻反而未有太受落，除了因為這項措施實行後，必定會引來大批內地人來港結婚和產子外，他們主要認為生一個小朋友僅獲派2萬元實在太少。有網民指以往一直稱「養一個小朋友要400萬」，而根據通漲的情況下，現時養育一個小朋友可能已需要近千萬，「派得2萬蚊唔知幫到乜」，亦有網民指「去私家生個B都唔止兩萬」、「請個陪月都已經要3萬」，更有人計算指$2萬元可買到大約72罐嬰兒奶粉，或者大約140包尿片，揚言「會因為呢2萬蚊而生嘅人，一定唔係有錢同中產個班，仲慘」。

 

網民笑稱剛生完第4胎的張致恆一家痛失8萬元。（圖片來源：Instagram@stevencheung） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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