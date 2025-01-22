網上熱話｜內地煲仔飯店登陸旺角 食客嫌用電爐整失風味：仲要唔平！

近年大批港人鍾情北上飲飲食食，不少內地食肆和零售業都睇準時機，強勢來香港開舖。近日，內地一間專食煲仔飯的食肆登陸旺角，不過部分香港網民就對其製作方法和售價略感不滿，更直言「係都唔食你啦」！
內地煲仔飯店登陸旺角 LED招牌極搶眼
該間內地專食煲仔飯的食肆近日強勢登陸香港，選址旺角朗豪坊對面開幕。雖然是一間食肆，但裝修完全唔簡單，樓高兩層的香港首店採用大紅色門面，並以LED招牌強調「新派煲仔飯」、「古法現做有鍋巴」等字句，更配有大玻璃開放式廚房，途人經過可觀看煲仔飯的製作過程。
開放式觀賞製作過程 食客嫌用電爐整失風味
正正因為餐廳有開放式廚房，不少食客反而因為看到製作過程和方法而卻步。從網民上傳的開放式廚房照片中，可見餐廳採用的並非香港本地常見的明火砂煲，而是使用疑似電爐製成，並未見火源。這個製作方法被網民狠批失去傳統煲仔飯風味，嘲諷「古法用電爐煮煲仔飯，佩服！」。
售價可圈可點 網民：係都唔食你啦
至於煲仔飯的售價亦不算太平，臘味合拼煲仔飯定價$88、窩蛋牛肉、冬菇滑雞、臘腸排骨飯等售價$78，引來大批網民表示「講真，電爐就唔使咁貴食你啦」、「電爐用返屋企個電飯煲啦」、「電爐暫時取代唔到明火個種米飯香，飯焦，傳統野唔系咁易取代的」，亦有網民睇死「最多一年貨仔」、「一年，比多左啦，冬天一過，就冇人吼，最多捱到今年三月尾，我比兩個月佢啦」。