網上熱話｜內地煲仔飯店登陸旺角 食客嫌用電爐整失風味：仲要唔平！

近年大批港人鍾情北上飲飲食食，不少內地食肆和零售業都睇準時機，強勢來香港開舖。近日，內地一間專食煲仔飯的食肆登陸旺角，不過部分香港網民就對其製作方法和售價略感不滿，更直言「係都唔食你啦」！

內地煲仔飯店登陸旺角 LED招牌極搶眼 該間內地專食煲仔飯的食肆近日強勢登陸香港，選址旺角朗豪坊對面開幕。雖然是一間食肆，但裝修完全唔簡單，樓高兩層的香港首店採用大紅色門面，並以LED招牌強調「新派煲仔飯」、「古法現做有鍋巴」等字句，更配有大玻璃開放式廚房，途人經過可觀看煲仔飯的製作過程。

開放式觀賞製作過程 食客嫌用電爐整失風味 正正因為餐廳有開放式廚房，不少食客反而因為看到製作過程和方法而卻步。從網民上傳的開放式廚房照片中，可見餐廳採用的並非香港本地常見的明火砂煲，而是使用疑似電爐製成，並未見火源。這個製作方法被網民狠批失去傳統煲仔飯風味，嘲諷「古法用電爐煮煲仔飯，佩服！」。