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2023-10-09 17:30:00

網上熱話｜內地男不滿外國人於港鐵飲酒沒港人制止 網上大鬧：香港是白人的廁所！

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內地男不滿外國人於港鐵飲酒沒港人制止 網上大鬧：香港是白人的廁所！

內地男不滿外國人於港鐵飲酒沒港人制止 網上大鬧：香港是白人的廁所！

港鐵車廂內不準飲食應是每人都知道規定，而近日就有一位內地網民拍下一眾外國人於港鐵車廂內飲啤酒，更稱他們旁若無人如於車廂內開派對！可是這並不是他更否滿的地方，而是同行車廂的香港人竟無人勸止，令他不禁放上網大鬧，而其他內地網民見此更大鬧「香港是白人的廁所」！

港鐵車廂內不準飲食應是每人都知道規定，而近日就有一位內地網民拍下一眾外國人於港鐵車廂內飲啤酒。(圖片來源：小紅書)

港鐵車廂內不準飲食應是每人都知道規定，而近日就有一位內地網民拍下一眾外國人於港鐵車廂內飲啤酒。(圖片來源：小紅書)

內地男不滿外國人於港鐵飲無港人制止

該名內地男以「真開了眼了，香港地鐵上也能開酒吧？」為題於網上發文指自己「前天十二點多，我吃完火鍋坐港島線回家，一進車箱就聞到好大一股酒味」，原來是一群外國人在喝啤酒。他指「一箱喜力啤酒靈，八九個白男白女分著喝，有人手裡玻璃瓶，有人手裡易拉罐，邊喝邊嘮嗑，邊嘮手還邊激動地比劃。you know that！」他後來諷刺指，「只要夠自由，港島線也能開 party，喝灑慶祝沒問題，主要是看場合」。他表示之前也看過白人包了叮叮車搞團建，大晚上在沒有人的街道上開party，香檳美酒夜光杯。

他後來諷刺指，「只要夠自由，港島線也能開 party，喝灑慶祝沒問題，主要是看場合」。(圖片來源：小紅書)

他後來諷刺指，「只要夠自由，港島線也能開 party，喝灑慶祝沒問題，主要是看場合」。(圖片來源：小紅書)

港人指出2原因無人制止

他後來更把這事説給他的港人朋友聽，他說：「如果他們不講英文而是講普通話，早就被罵了吧？因為他們是白人，所以這個車廂彷彿被他們承包了似的，其他乘客都自覺走開裝作若無其事。 」而本地朋友回應指：「一是因為覺得他們這種行為是白人裡的個例，而不是群體裡常見素質不高；二是怕自己英文不好，就不去說了。」

而本地朋友回應指：「一是因為覺得他們這種行為是白人裡的個例，而不是群體裡常見素質不高；二是怕自己英文不好，就不去說了。」(圖片來源：小紅書)

而本地朋友回應指：「一是因為覺得他們這種行為是白人裡的個例，而不是群體裡常見素質不高；二是怕自己英文不好，就不去說了。」(圖片來源：小紅書)

內地網民熱議：香港是白人的廁所！

而事件一岀後引起不少內地網民熱議，有內地網民直言「內地遊客去喝口水都被拍下來痛斥，遇到這 個情況就默不作聲了」，有不少內地網民都表示認同，認為港人雙重標準「香港人見到白人哪敢吭聲啊，他們幹什麼都是文化不同，同樣的事情內地人做就是沒素質」、 「白人做這種事，港人：我爸怎麼了？東南亞人三哥做，港人：我們的好朋友，怎麼了？我們內地人做了，港人：滾回大陸去，內地狗」、「香港是白人的廁所 屙的是港人糧。不要攔著他們吃喝 否則本地人餓死怎麼辦」。

(圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書)
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