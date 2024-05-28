網上熱話｜內地男來港參加婚宴 苦呻侍應分餸食唔飽 網民：衛生啲又唔滿意

內地男來港參加婚宴 苦呻侍應分餸食唔飽 網民：衛生啲又唔滿意

香港的婚宴有不同形式，除了地點和菜式之外，就連上菜的方式亦會略有不同，例如部分酒店和酒樓會直接將一大碟菜式放在轉盤上，讓賓客自己夾菜，而部分則會由侍應在上菜後幫賓客分好餸菜，以便大家進食。早前，一位內地男生首次來港參加婚宴，事後發文指港式婚宴令他感受到「中西結合」，更苦呻侍應分餸食唔飽，引來網民群起反駁。

內地男來港參加婚宴 直指香港中西結合 參加婚宴時，如果同枱的不是熟悉親友，甚或直程是陌生人「搭枱」的話，要全晚坐埋一圍枱食飯，多多少少都會有點尷尬。因而有部分酒樓和酒店為了衛生、方便和快捷，都會由侍應在上菜後幫賓客分好餸菜。早前，一位內地男生就首次來港參加婚宴，惟事後他卻發文表示香港果然是一個「中西結合」的地方，背後竟然正正與「分餸」有關！

苦呻侍應分餸食唔飽 同情洗碗職員 事主在社交平台上以「壞了，要不說香港中西結合呢」為題發文，文中先是興奮表示「近兩年吃那麼多婚宴，終於來香港吃一頓了！」惟進食過程中就正正因為「分餸」而令他感到驚訝，揚言「每樣菜式都會被服務生拿到旁邊分，分到每人一口的程度」、「確實是比較高的使用率，浪費感覺會少一點」，但他卻明言自己「吃都吃不飽」，更同情道「沒吃完都的時候就會一桌子碗，感覺洗碗機都要冒煙了」。

